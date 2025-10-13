R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i s u l t a t o d e l l a T o s c a n a è b e l l o e l a r g o . C o m e n e i p r e c e d e n t i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i c h e h a n n o r i g u a r d a t o a l t r e r e g i o n i , v i e n e p r e m i a t a s o p r a t t u t t o l a c a p a c i t à d i g o v e r n o r e g i o n a l e d e i p r e c e d e n t i c i n q u e a n n i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i n a P i c i e r n o d e l P d . " L a c a n d i d a t u r a d e l n o s t r o E u g e n i o G i a n i è s t a t a l a s c e l t a m i g l i o r e , i n g i u s t a m e n t e s o t t o p o s t a a i r a g g i X d a f o r z e c h e h a n n o p e s a t o p o c o n e l l e s c e l t e e l e t t o r a l i d e i t o s c a n i . I l P d s i c o n f e r m a g u i d a n e c e s s a r i a p e r l ' a l t e r n a t i v a . B e n e " .