R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - G i u s e p p e C o n t e a v e v a d a t o l a p a r o l a a g l i i s c r i t t i p e r d i r i m e r e i l n o d o d e l l a r e g i o n a l i i n T o s c a n a . A m a g g i o r a n z a , g l i i s c r i t t i M 5 S h a n n o d a t o l ' o k a l l ' i n g r e s s o i n c o a l i z i o n e e , d i c o n s e g u e n z a , a l c a n d i d a t o i n p e c t o r e E u g e n i o G i a n i , p r e s i d e n t e u s c e n t e . 1 . 5 3 8 h a n n o d e t t o s ì a l l ' a l l e a n z a , c i r c a i l 6 0 % d e i v o t a n t i . I n 1 . 0 3 0 h a n n o i n v e c e v o t a t o p e r a n d a r e d a s o l i a l l e p r o s s i m e r e g i o n a l i . Q u a s i i l 5 0 % d e g l i a v e n t i d i r i t t o n o n h a p a r t e c i p a t o a l l a c o n s u l t a z i o n e o n l i n e . S t a s e r a a l l e 2 1 s i r i u n i r à l a D i r e z i o n e d e m t o s c a n a e d è a t t e s a l ' u f f i c i a l i z z a z i o n e d e l l a c a n d i d a t u r a d i G i a n i . C o n i 5 S t e l l e c h e s i a g g i u n g o n o a l l a c o a l i z i o n e a m p i a d i P d , A v s , I v , A z i o n e , P i ù E u r o p a , s o c i a l i s t i e r e p u b b l i c a n i .