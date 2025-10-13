R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F i n a l m e n t e u n a b e l l a v i t t o r i a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a ! I n T o s c a n a g r a n d e a f f e r m a z i o n e d i E u g e n i o G i a n i c h e s i c o n f e r m a p r e s i d e n t e e g r a n d e r i s u l t a t o p e r C a s a R i f o r m i s t a e p e r i n o s t r i c a n d i d a t i . S i a m o l a t e r z a f o r z a d e l l a r e g i o n e : u n a b e l l i s s i m a g i o r n a t a c h e c o n f e r m a l ' i n t u i z i o n e d i M a t t e o R e n z i . S i a m o s u l l a s t r a d a g i u s t a . U n a c e r t e z z a r i f o r m i s t a p e r l a T o s c a n a , u n a p r o m e s s a d i c a m b i a m e n t o p e r l ' I t a l i a " . C o s ì i l c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e d e l L a z i o d i I t a l i a V i v a L u c i a n o N o b i l i .