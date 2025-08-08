R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n t e s a p o l i t i c a è s t a t a s u g g e l l a t a . I e r i i l v i a l i b e r a a l l ' a l l e a n z a d a p a r t e d e g l i i s c r i t t i M 5 S , h a p r e c e d u t o d i q u a l c h e o r a l ' u f f i c i a l i z z a z i o n e d e l l a r i c a n d i d a t u r a d i E u g e n i o G i a n i a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e T o s c a n a d a p a r t e d e l l a D i r e z i o n e r e g i o n a l e P d . M a i 5 a n n i d i o p p o s i z i o n e p e n t a s t e l l a t a l a s c i a n o t a n t e d i s t a n z e a p a r t i r e d e l l a f r a t t u r e ' s t o r i c h e ' , d a l l e i n f r a s t r u t t u r e a l l e g r a n d i o p e r e , v e d i l ' e s t e n s i o n e d e l l ' a e r o p o r t o F i r e n z e P e r e t o l a o i l r i g a s s i f i c a t o r e d i P i o m b i n o . D i s t a n z e c h e i n q u e s t i m e s i l o s t e s s o G i a n i h a c e r c a t o d i a c c o r c i a r e p r o m u o v e n d o t e m i c a r i a i 5 s t e l l e . " N e l l ’ u l t i m o a n n o d i l e g i s l a t u r a h a d e t t o o g g i i n u n ' i n t e r v i s t a - i n R e g i o n e a b b i a m o f a t t o a t t i s i g n i f i c a t i v i i n s i e m e a i 5 S t e l l e , c o m e l a l e g g e s u l l ’ a s s i s t e n z a a l f i n e v i t a , g l i a s i l i n i d i g r a t i s , i l s a l a r i o m i n i m o d i 9 e u r o p r e m i a t o n e g l i a p p a l t i p u b b l i c i " . P r o v v e d i m e n t o q u e s t ' u l t i m o i m p u g n a t o d a l g o v e r n o n e l C d m d i l u n e d ì s c o r s o , c o m e g i à e r a a c c a d u t o p e r l a l e g g e t o s c a n a s u l f i n e v i t a . T u t t i t e m i s u c u i s i è r e g i s t r a t a c o n v e r g e n z a c o n M 5 S e G i a n i c o n f i d a d i r i u s c i r c i a n c h e s u a l t r o . " C i m e t t e r e m o i n t o r n o a u n t a v o l o e c o n c e n t r e r e m o l ' a t t e n z i o n e p e r c h é v i s i a c h i a r e z z a d i f r o n t e a g l i e l e t t o r i s u c i ò c h e l a g i u n t a G i a n i b i s , c h i a m i a m o l a c o s ì , p o r t e r à a v a n t i n e i p r o s s i m i 5 a n n i " , h a d e t t o s t a m a t t i n a a C o n t r o r a d i o p a r l a n d o d e l t a v o l o p r o g r a m m a t i c o c h e s i a p r i r à c o n i 5 S t e l l e . T a v o l o a c u i i 5 S t e l l e a r r i v a n o c h i e d e n d o i l r i s p e t t o d i a l c u n e p r i o r i t à . L o h a s p i e g a t o i e r i l o s t e s s o C o n t e : " L a p r o n u n c i a d e i n o s t r i i s c r i t t i c i d à o r a u n m a n d a t o c h i a r o p e r u n c o n f r o n t o c o n i l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e , p e r v e r i f i c a r e c o n r i g o r e c h e s i a n o r i s p e t t a t e e m e s s e n e r o s u b i a n c o l e c o n d i z i o n i c h e l a c o m u n i t à t e r r i t o r i a l e h a r i t e n u t o p r i o r i t a r i e p e r s o t t o s c r i v e r e u n a c c o r d o p r o g r a m m a t i c o " . I p u n t i p i ù d i v i s i v i n e l l a l e g i s l a t u r a c h e s i s t a c h i u d e n d o ( s i a n d r à a l v o t o n e l l a r e g i o n e a m e t à o t t o b r e ) h a n n o r i g u a r d a t o i n p a r t i c o l a r e l e i n f r a s t r u t t u r e : n o n s o l o l ' a r e o p o r t o a F i r e n z e m a a n c h e d i v e r s e a l t r e o p e r e c o m e i l r a d d o p p i o f e r r o v i a r i o F i r e n z e - P i s a . P o i c i s o n o l e s t o r i c h e b a t t a g l i e p e r l ' a c q u a p u b b l i c a , c o n t r o i l c o n s u m o d e l s u o l o a c u i s i a g g i u n g e a n c h e l a r i c h i e s t a d i u n a n u o v a g o v e r n a n c e l o c a l e p e r l a s a n i t à f i n o a l l a l o t t a c o n t r o i l r i g a s s i f i c a t o r e d i P i o m b i n o c o n d i v i s a a n c h e d a A v s . S u l l ' a e r o p o r t o d i F i r e n z e , G i a n i p e r ò p r e c i s a : " I l p r o g e t t o a d e s s o è a R o m a p e r l a v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o a m b i e n t a l e , u n i t e r i n d i p e n d e n t e d a l l a R e g i o n e " . I n s o m m a , s o t t o l i n e a i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a : " S e s i p a s s a d a i ' t i t o l i ' d e l l e q u e s t i o n i a i d e t t a g l i , m e t t e n d o s i a u n t a v o l o , l a s i n t e s i s i t r o v a " .