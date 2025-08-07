R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e l a d e c i s i o n e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e d i v e r i f i c a r e l e c o n d i z i o n i p e r p a r t e c i p a r e a l l a c o a l i z i o n e a s o s t e g n o d i E u g e n i o G i a n i . È u n s e g n a l e i m p o r t a n t e , c h e v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a : c o s t r u i r e u n f r o n t e l a r g o e c r e d i b i l e , c a p a c e d i o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a s o l i d a a l l a d e s t r a d i M e l o n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m t o s c a n o M a r c o F u r f a r o , m e m b r o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e , c o m m e n t a i l r i s u l t a t o o n l i n e d e l M 5 S . " R i n g r a z i o d i c u o r e - c o n c l u d e - E m i l i a n o F o s s i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e c o n c u i h a p o r t a t o a v a n t i l a l i n e a u n i t a r i a i n d i c a t a d a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , e E u g e n i o G i a n i p e r l a d i s p o n i b i l i t à - e l a p a z i e n z a a f a r s i i n t e r p r e t e d i u n p r o g e t t o n u o v o e c o n d i v i s o . L a T o s c a n a h a t u t t e l e c o n d i z i o n i p e r e s s e r e u n l a b o r a t o r i o d i a v a n g u a r d i a s u d i r i t t i , w e l f a r e , s a n i t à p u b b l i c a e t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . N o n s o l o p e r i c i t t a d i n i t o s c a n i , m a p e r d i m o s t r a r e a t u t t o i l P a e s e c h e u n ’ I t a l i a p i ù g i u s t a è p o s s i b i l e . E c h e l a T o s c a n a v u o l e e s s e r n e l ’ e s e m p i o " .