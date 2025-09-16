R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H o l e t t o u n a f a n t a s t i c a d i c h i a r a z i o n e c h e h a f a t t o i e r i i l c a n d i d a t o d e l l a d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e T o s c a n a T o m a s i : h a d e t t o ‘ d o b b i a m o g a r a n t i r e u n f u t u r o a i g i o v a n i t o s c a n i e q u i n d i d o b b i a m o i n v e s t i r e d i p i ù n e l d i r i t t o a l l o s t u d i o , e d o b b i a m o p u r e i s t i t u i r e u n f o n d o c o n t r o g l i s f r a t t i ’ . V o r r e i d i r e c o n g r a n d e p a c a t e z z a a T o m a s i : v e d e , l e i h a p r o p r i o s b a g l i a t o i n d i r i z z o , q u e s t e c o s e l e d e v e d i r e a G i o r g i a M e l o n i . È q u e s t o g o v e r n o , i l g o v e r n o d e l l a d e s t r a d i T o m a s i c h e t a g l i a o g n i a n n o i f o n d i p e r i l d i r i t t o a l l o s t u d i o , è i l g o v e r n o d e l l a d e s t r a d i T o m a s i c h e d a q u a n d o è a l p o t e r e c h e h a r i d o t t o d r a s t i c a m e n t e i f o n d i c o n t r o g l i s f r a t t i . P e r c h é v o l e r p r e n d e r e i n g i r o i t o s c a n i i n g a n n a n d o l i c o s ì ? " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i i n t e r v e n e n d o a F i r e n z e a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e l i s t e d i A v s p e r l e p r o s s i m e e l e z i o n i p e r l a R e g i o n e T o s c a n a .