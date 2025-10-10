R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a d e s t r a p i a c e r a c c o n t a r e c h e n o n a b b i a m o p r o p o s t e p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i . E p p u r e t u t t e l e v o l t e c h e a t t r a v e r s i a m o u n m e r c a t o , u n a p i a z z a , u n a s t r a d a l e p e r s o n e c i d i c o n o i l c o n t r a r i o e c i d a n n o r a g i o n e . E c o s ì è a c c a d u t o i n q u e s t e s e t t i m a n e i n c o n t r a n d o i c i t t a d i n i d e l l a T o s c a n a " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " E i t o s c a n i c i h a n n o d e t t o c h e v o g l i o n o c h e g l i s t i p e n d i s i a n o a d e g u a t i a l c o s t o d e l l a v i t a , v o g l i o n o c h e i p o c h i s u p e r r i c c h i p a g h i n o d i p i ù p e r f i n a n z i a r e s a n i t à e i s t r u z i o n e p u b b l i c a , v o g l i o n o v i v e r e i n t e r r i t o r i o s i c u r o , c h e n o n v e n g a g i ù a l l a p r i m a p i o g g i a , v o g l i o n o t r a s p o r t i p u b b l i c i e s e r v i z i f u n z i o n a l i , v o g l i o n o c h e u n t e t t o s u l l a t e s t a s i a u n d i r i t t o e n o n u n s a c r i f i c i o " . " I n s o m m a v o g l i o n o t u t t ' a l t r o r i s p e t t o a d u n g o v e r n o n a z i o n a l e c h e n o n h a f a t t o n u l l a p e r m i g l i o r a r e l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a i n t u t t i q u e s t i 3 a n n i . E l o s a p p i a m o , c i v u o l e t e m p o . I l l a v o r o d a f a r e è t a n t o . M a p a s s o d o p o p a s s o , m a t t o n e d o p o m a t t o n e , s t i a m o c o s t r u e n d o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - l a v e r a a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a . I l v e n t o s t a c a m b i a n d o , è s o l o q u e s t i o n e d i t e m p o … " .