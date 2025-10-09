R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n v i s t a d e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n T o s c a n a , l a D e m o c r a z i a C r i s t i a n a , r a p p r e s e n t a t a d a l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e N i n o L u c i a n i e d a l r a p p r e s e n t a n t e l e g a l e C a r l o L e o n e t t i , a n n u n c i a u f f i c i a l m e n t e i l p r o p r i o s o s t e g n o a l l a l i s t a ' N o i M o d e r a t i – C i v i c i p e r T o m a s i ' , p e r l a c o m u n i o n e d i v a l o r i , d i i n t e n t i e p e r l a s e r i e t à d e l p r o g e t t o p o l i t i c o g u i d a t o d a M a u r i z i o L u p i " . C o s ì i n u n a n o t a c o n g i u n t a i d u e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a e i l d e p u t a t o A l e s s a n d r o C o l u c c i i n s i e m e a l l ' e x s e n a t o r e L u c a B r i z i a r e l l i , r i s p e t t i v a m e n t e r e s p o n s a b i l e e v i c e r e s p o n s a b i l e o r g a n i z z a z i o n e n a z i o n a l e d i N o i M o d e r a t i . " L a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a , i n p i e n a c o n t i n u i t à g i u r i d i c a e p o l i t i c a c o n l o s t o r i c o p a r t i t o f o n d a t o d a D o n S t u r z o e A l c i d e D e G a s p e r i , c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n a r a d i c e v i v a n e l l a s o c i e t à i t a l i a n a e c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o a f a v o r e d i u n c e n t r o p o l i t i c o i s p i r a t o a i v a l o r i p o p o l a r i , d e m o c r a t i c i e c r i s t i a n i , o g g i p i ù c h e m a i n e c e s s a r i p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d e l p r e s e n t e . L a s c e l t a d i s o s t e n e r e ' N o i M o d e r a t i – C i v i c i p e r T o m a s i ' n a s c e d a l l a c o n d i v i s i o n e d i u n p e r c o r s o c h e a f f o n d a l e s u e r a d i c i n e l l a m i g l i o r e t r a d i z i o n e d e l c a t t o l i c e s i m o p o l i t i c o , o g g i r a p p r e s e n t a t a i n E u r o p a d a l P p e , d i c u i N o i M o d e r a t i è p a r t e i n t e g r a n t e " , s o t t o l i n e a n o L u c i a n i e L e o n e t t i . " C o n q u e s t a a l l e a n z a , v o g l i a m o o f f r i r e a i c i t t a d i n i t o s c a n i u n a p r o p o s t a c r e d i b i l e , s e r i a e c o e r e n t e c o n i p r i n c i p i f o n d a n t i d e l l a n o s t r a s t o r i a " . " I l s o s t e g n o d e l l a D e m o c r a z i a C r i s t i a n a è p e r n o i m o t i v o d i o r g o g l i o e c o n f e r m a l a v o l o n t à d i a p r i r e l a n o s t r a p r o p o s t a p o l i t i c a a t u t t e l e r e a l t à c h e c o n d i v i d o n o i n o s t r i v a l o r i e i n t e n d o n o c o n t r i b u i r e , c o n s e r i e t à e s p i r i t o d i s e r v i z i o , a l l a c o s t r u z i o n e d i u n ’ a r e a d i c e n t r o m o d e r n a , r a d i c a t a e r a p p r e s e n t a t i v a . L a c o e r e n z a v a l o r i a l e e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l a D c r a p p r e s e n t a n o u n a r r i c c h i m e n t o p e r i l n o s t r o p r o g e t t o r e g i o n a l e e n a z i o n a l e " , c o n c l u d o n o C o l u c c i e B r i z i a r e l l i .