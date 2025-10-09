Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "In vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, la Democrazia Cristiana, rappresentata dal segretario nazionale Nino Luciani e dal rappresentante legale Carlo Leonetti, annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla lista 'Noi Moderati Civici per Tomasi', per la comunione di valori, di intenti e per la serietà del progetto politico guidato da Maurizio Lupi". Così in una nota congiunta i due rappresentanti della Democrazia cristiana e il deputato Alessandro Colucci insieme all'ex senatore Luca Briziarelli, rispettivamente responsabile e vice responsabile organizzazione nazionale di Noi Moderati. "La Democrazia cristiana, in piena continuità giuridica e politica con lo storico partito fondato da Don Sturzo e Alcide De Gasperi, continua a rappresentare una radice viva nella società italiana e conferma il proprio impegno a favore di un centro politico ispirato ai valori popolari, democratici e cristiani, oggi più che mai necessari per rispondere alle sfide del presente. La scelta di sostenere 'Noi Moderati Civici per Tomasi' nasce dalla condivisione di un percorso che affonda le sue radici nella migliore tradizione del cattolicesimo politico, oggi rappresentata in Europa dal Ppe, di cui Noi Moderati è parte integrante", sottolineano Luciani e Leonetti. "Con questa alleanza, vogliamo offrire ai cittadini toscani una proposta credibile, seria e coerente con i principi fondanti della nostra storia". "Il sostegno della Democrazia Cristiana è per noi motivo di orgoglio e conferma la volontà di aprire la nostra proposta politica a tutte le realtà che condividono i nostri valori e intendono contribuire, con serietà e spirito di servizio, alla costruzione di unarea di centro moderna, radicata e rappresentativa. La coerenza valoriale e lautorevolezza della Dc rappresentano un arricchimento per il nostro progetto regionale e nazionale", concludono Colucci e Briziarelli.