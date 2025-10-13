R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i E u g e n i o ! F o r z a T o s c a n a ! S i p r o f i l a u n d i s t a c c o n e t t i s s i m o t r a G i a n i e l o s f i d a n t e d e l l e d e s t r e T o m a s i i n T o s c a n a , c o n i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c h e t r a i n a i l c e n t r o s i n i s t r a c o n u n b r i l l a n t e r i s u l t a t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e P d , S t e f a n o B o n a c c i n i . " A v e v o c o n s i g l i a t o p r u d e n z a d o p o i r i s u l t a t i n e l l e M a r c h e e i n C a l a b r i a . P e r c h é i c o n t i n o n s i f a r a n n o n e m m e n o o g g i , m a a l l a f i n e d i n o v e m b r e , d o p o l e a l t r e t r e g r a n d i r e g i o n i a l v o t o : C a m p a n i a , V e n e t o e P u g l i a . N o i c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e s o d o e t e n e r e i p i e d i p e r t e r r a , c o n u m i l t à m a a n c h e t a n t a d e t e r m i n a z i o n e " .