R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p i a z z a d i o g g i a T o r i n o s i è p u r t r o p p o s v i l i t a d a s o l a c o n p a r o l e d ’ o d i o e m i n a c c e c o n t r o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e c o n l e e n n e s i m e a g g r e s s i o n i a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e . N o n s i a m o d i f r o n t e a u n a n o r m a l e m a n i f e s t a z i o n e d i d i s s e n s o , m a a l l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d e l l a s t e r i l i t à d i i d e e e p o s i z i o n i c h e m i r a n o a c o l p i r e i l G o v e r n o a p r e s c i n d e r e . L a m a g i s t r a t u r a a p p l i c h i l e n o r m e d e l d e c r e t o s i c u r e z z a a t u t t i i r e s p o n s a b i l i d e l l e v i o l e n z e d i o g g i e d e i p r e c e d e n t i c o r t e i " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , A u g u s t a M o n t a r u l i . " L ’ i m p u n i t à n o n è p i ù a m m i s s i b i l e : s t a d i v e n t a n d o u n v i a l i b e r a a t r a s f o r m a r e g l i a g e n t i i n b e r s a g l i , c o m e a c c a d u t o o g g i i n v i a S a c c h i . S i p r o v v e d a i n o l t r e a l l ’ i m m e d i a t a r i m o z i o n e d e l l e s c r i t t e e d e i m e s s a g g i m i n a c c i o s i c o n t r o g l i u o m i n i i n d i v i s a , c h e c o n t i n u a n o a i m p e r a r e n e g l i s p a z i p u b b l i c i a c a u s a d e l l a n o n c u r a n z a d i q u a l c u n o " , c o n c l u d e .