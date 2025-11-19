R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i , i n q u e s t o m o m e n t o i s t i t u t i v o d e l l a c o m u n i t à d e l l ' i t a l o f o n i a , c i r i u n i a m o c o m e p a r t n e r n a t u r a l i d i u n p e r c o r s o c u l t u r a l e c o n d i v i s o : u n p e r c o r s o c h e r i s a l e n e i s e c o l i , f i n o a l l e r a d i c i s t e s s e d e l l a n o s t r a e r e d i t à l a t i n a . N o n s t i a m o s o l t a n t o c e l e b r a n d o l a v i t a l i t à e l a d i f f u s i o n e d e l l a l i n g u a i t a l i a n a n e i d i v e r s i c o n t i n e n t i : s t i a m o v a l o r i z z a n d o u n o s p a z i o c u l t u r a l e d i n a m i c o , c h e u n i s c e i c i t t a d i n i , u n i v e r s i t à , a r t i s t i , i m p r e n d i t o r i e d e c i s o r i p o l i t i c i i n u n o s t e s s o s p i r i t o d i d i a l o g o e c r e a t i v i t à ” . C o s ì l a m i n i s t r a d e g l i E s t e r i d e l l a R o m a n i a O a n a T o i u , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ’ i t a l o f o n i a . L a m i n i s t r a , p o i s o t t o l i n e a i p r i n c i p i c o n t e n u t i n e l l a d i c h i a r a z i o n e i s t i t u t i v a d e l l a c o m u n i t à d e l l ’ i t a l o f o n i a : “ L a p r o m o z i o n e d e l l a l i n g u a c o m e v e t t o r e d i c u l t u r a e s o l i d a r i e t à , l a d i f e s a d e l l a d i g n i t à u m a n a , l a c o n v i n z i o n e c h e i l d i a l o g o c u l t u r a l e r a f f o r z i l a p a c e e d e m o c r a z i a s o n o a n c h e i p r i n c i p i g u i d a d e l l a d i p l o m a z i a r o m e n a e d e l l a n o s t r a v i s i o n e p e r u n ' E u r o p a c o n n e s s a , i n c l u s i v a , o r i e n t a t a a l f u t u r o . L a l i n g u a e l a c u l t u r a i t a l i a n e h a n n o s e m p r e o c c u p a t o u n p o s t o s p e c i a l e i n R o m a n i a , d a i n o s t r i s t u d i o s i d e l l ' o t t o c e n t o c h e v e n i v a n o a f o r m a r s i a R o m a , a l l e m o l t e g e n e r a z i o n i d i s t u d e n t i e a r t i s t i c h e a n c o r a o g g i t r a g g o n o i s p i r a z i o n e d a l l a c r e a t i v i t à i t a l i a n a " . " I l e g a m i t r a i n o s t r i p o p o l i r a p p r e s e n t a n o u n a t e s t i m o n i a n z a v i v a d e l l a v i t a l i t à d e l l a n o s t r a p a r e n t e l a l a t i n a . L e n o s t r e d u e N a z i o n i - p r o s e g u e T o i u - s o n o d a l u n g o t e m p o u n i t e d a a m i c i z i a , c o o p e r a z i o n e e p r o f o n d i l e g a m i i n t e r p e r s o n a l i : o l t r e u n m i l i o n e d i r o m e n i v i v o n o e l a v o r a n o i n I t a l i a , m e n t r e l ' i t a l i a n o è a m p i a m e n t e i n s e g n a t o e p a r l a t o i n R o m a n i a . U n c h i a r o s e g n a l e d e l l a f o r t e v i c i n a n z a t r a l e n o s t r e s o c i e t à . N e l l o s t e s s o s p i r i t o , i n s i e m e a i n o s t r i a m i c i i t a l i a n i , s i a m o p r e p a r a n d o n e l 2 0 2 6 u n a m b i z i o s o p r o g r a m m a d i d i p l o m a z i a c u l t u r a l e c h e r i u n i r à d i v e r s e f o r m e d ' a r t e e v a l o r i z z e r à l a m u l t i d i s c i p l i n a r i t à e i l d i a l o g o i n t e r c u l t u r a l e ” . “ I n t a l e c o n f e r e n z a , l a n a s c i t a d i u n n u o v o s p a z i o d i c o l l a b o r a z i o n e , u n o s p a z i o c h e c o l l e g a l ' E u r o p a , i l M e d i t e r r a n e o e i l m o n d o p i ù a m p i o è u n o s p a z i o d o v e l ' e r e d i t à l i n g u i s t i c a i n c o n t r a l a c r e a t i v i t à c o n t e m p o r a n e a e d o v e l ' a m i c i z i a t r a i p o p o l i s i t r a d u c e i n u n a f o r z a c o n d i v i s a . I n u n m o m e n t o i n c u i i l n o s t r o m o n d o a p p a r e t r o p p o s p e s s o d i v i s o , l ’ i t a l o f o n i a o f f r e u n m e s s a g g i o d i v e r s o : u n m e s s a g g i o d i u n i t à , a t t r a v e r s o l a c u l t u r a , d i f o r z a a t t r a v e r s o l a b e l l e z z a , d i p a c e a t t r a v e r s o l a c o m p r e n s i o n e . L a R o m a n i a - c o n c l u d e l a m i n i s t r a - è p r o n t a a l a v o r a r e f i a n c o a f i a n c o c o n i m e m b r i d i q u e s t a c o m u n i t à n e l l a c o n v i n z i o n e c h e l ’ i t a l o f o n i a p o s s a d i v e n t a r e u n a u t e n t i c o l a b o r a t o r i o d i d i p l o m a z i a c u l t u r a l e , e u n m o d e l l o d i c o m e l ’ a f f i n i t à l i n g u i s t i c a p o s s a f a v o r i r e l a p a c e , l a c o o p e r a z i o n e e l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e ” .