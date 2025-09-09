B a n g k o k , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r i m o m i n i s t r o t h a i l a n d e s e T h a k s i n S h i n a w a t r a è a r r i v a t o n e l c a r c e r e d i B a n g k o k , d o v e d o v r à s c o n t a r e u n a p e n a p e r c o r r u z i o n e d i u n a n n o , d o p o l a c o n d a n n a i n f l i t t a g l i d a l l a C o r t e s u p r e m a . I l t r i b u n a l e h a d e c i s o c h e l ' e x p r i m o m i n i s t r o d o v r à e s s e r e r e c l u s o i n c e l l a , d o p o c h e u n p r e c e d e n t e i n g r e s s o i n p r i g i o n e e r a s t a t o e v i t a t o p e r m o t i v i d i s a l u t e e l ' e x p r e m i e r e r a s t a t o t r a s f e r i t o i n o s p e d a l e . P o c o d o p o l ' a n n u n c i o d e l l a s e n t e n z a , T h a k s i n h a r i l a s c i a t o u n a d i c h i a r a z i o n e s u i s o c i a l m e d i a a f f e r m a n d o c h e " a n c h e s e p e r d e r ò l a m i a l i b e r t à f i s i c a , a v r ò c o m u n q u e l i b e r t à d i p e n s i e r o p e r i l b e n e d e l m i o P a e s e e d e l s u o p o p o l o " . H a a n c h e p r o m e s s o d i m a n t e n e r e l a s u a f o r z a p e r s e r v i r e l a m o n a r c h i a , l a T h a i l a n d i a e i l s u o p o p o l o . N e l 2 0 2 3 T h a k s i n v e n n e r i c o n o s c i u t o c o l p e v o l e d i c o r r u z i o n e e a b u s o d i p o t e r e d u r a n t e i l s u o m a n d a t o e c o n d a n n a t o a o t t o a n n i d i p r i g i o n e . I n s e g u i t o a l l a r i c h i e s t a d i g r a z i a , i l r e t h a i l a n d e s e c o m m u t ò l a p e n a i n u n a n n o . M a T h a k s i n t r a s c o r s e s o l o p o c h e o r e i n c e l l a p r i m a d i l a m e n t a r e p r o b l e m i c a r d i a c i e d i e s s e r e s u c c e s s i v a m e n t e t r a s f e r i t o i n u n ' a l a d i l u s s o d e l l ' o s p e d a l e g e n e r a l e d e l l a p o l i z i a . R i m a s e l ì p e r s e i m e s i , p o i o t t e n n e l a l i b e r t à v i g i l a t a e s i t r a s f e r ì n e l l a s u a c a s a a B a n g k o k . O g g i , u n g i u d i c e d e l l a C o r t e S u p r e m a h a d i c h i a r a t o i n u n a n o t a c h e T h a k s i n " s a p e v a o p o t e v a p e r c e p i r e d i n o n e s s e r e i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e o d i e m e r g e n z a " , a g g i u n g e n d o c h e l ' u o m o s o f f r i v a d i p a t o l o g i e c r o n i c h e p r e e s i s t e n t i , m a a v r e b b e p o t u t o e s s e r e c u r a t o i n r e g i m e a m b u l a t o r i a l e .