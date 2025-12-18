S a l e r n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I g i o v a n i n o n c h i e d o n o u n a s c o l t o s i m b o l i c o , m a d i p a r t e c i p a r e a l l e s c e l t e . L a c o - p r o g r a m m a z i o n e è l o s t r u m e n t o c h e c o n s e n t e l o r o d i i n c i d e r e d a v v e r o s u l l e p o l i t i c h e c h e l i r i g u a r d a n o ” . L o a f f e r m a F r a n c e s c o P i e m o n t e , p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k E t s , e n t e c a p o f i l a d e l p r o g e t t o n a z i o n a l e ‘ C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ’ , p r e s e n t a t o n e l m e e t i n g d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e i n c o r s o a S a l e r n o , d e d i c a t o a l r a p p o r t o t r a i s t i t u z i o n i , T e r z o S e t t o r e e n u o v e g e n e r a z i o n i . P i e m o n t e r i c h i a m a i l C o d i c e d e l T e r z o S e t t o r e e i n p a r t i c o l a r e l ’ a r t i c o l o 5 5 , c h e d a l 2 0 1 7 i n t r o d u c e l a c o - p r o g r a m m a z i o n e e l a c o - p r o g e t t a z i o n e c o m e m o d a l i t à s t r u t t u r a l i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a e n t i d e l T e r z o S e t t o r e e P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . “ È u n ’ o c c a s i o n e u n i c a – s p i e g a – p e r l a v o r a r e a l f i a n c o d e l l e i s t i t u z i o n i . L a n o s t r a è a n c h e u n a s f i d a , f o r s e u n a p r o v o c a z i o n e , p e r c h é l a c o - p r o g r a m m a z i o n e c o n i g i o v a n i n o n è f o r m a l m e n t e p r e v i s t a d a l l a l e g g e . M a n o i v o g l i a m o d a r e l o r o v o c e , a t t r a v e r s o i l T e r z o S e t t o r e , n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ” . I l p r o g e t t o p r e v e d e u n p e r c o r s o p a r t e c i p a t i v o d i r e t t o c h e c o i n v o l g e r à l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 . O g n i t a p p a i n t e r e s s e r à d u e r e g i o n i e v e d r à g i o v a n i a m m i n i s t r a t o r i , e n t i d e l T e r z o S e t t o r e e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i d i a l o g a r e a l l a p a r i p e r i n d i v i d u a r e i b i s o g n i r e a l i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i n e i d i v e r s i c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i . “ D a l l e p r o p o s t e c h e e m e r g e r a n n o – s o t t o l i n e a P i e m o n t e – l a v o r e r e m o p e r i n d i v i d u a r e u n f i l r o u g e n a z i o n a l e , c a p a c e d i u n i r e l e i s t a n z e d e i t e r r i t o r i i n u n u n i c o p r o g r a m m a d a s o t t o p o r r e a l G o v e r n o , n o n s o l o i n t e r m i n i d i r i s o r s e , m a s o p r a t t u t t o d i i d e e ” . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k E t s , l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i h a n n o a s s u n t o n e g l i u l t i m i a n n i u n a c e n t r a l i t à c r e s c e n t e , e m a n c i p a n d o s i p r o g r e s s i v a m e n t e d a l l a p i ù a m p i a a r e a d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i . “ L a v o r a r e s u l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i – o s s e r v a – s i g n i f i c a l a v o r a r e s u l l ’ i m p a t t o g e n e r a z i o n a l e . L e p o l i t i c h e s i f a n n o p e r l e p e r s o n e c h e s a r a n n o c i t t a d i n i d o m a n i e c h e l o s a r a n n o p e r m o l t i a n n i . È n a t u r a l e c h e q u e s t o t e m a d i v e n t i c e n t r a l e n e l l ’ a g e n d a p u b b l i c a ” . I n q u e s t o q u a d r o , P i e m o n t e e v i d e n z i a l ’ e v o l u z i o n e d e l r u o l o d e g l i a s s e s s o r a t i a l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . “ F i n o a q u a l c h e a n n o f a e r a i m p e n s a b i l e a v e r e d e l e g h e d e d i c a t e . O g g i n o n s o l o e s i s t o n o , m a s i s t a i n i z i a n d o a i m m a g i n a r e a s s e s s o r a t i p i ù f o r t i e c e n t r a l i , c a p a c i d i f a r e d a a n e l l o d i c o n g i u n z i o n e t r a l e d i v e r s e d e l e g h e , c o o r d i n a n d o l ’ a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a e r a f f o r z a n d o l ’ i m p a t t o d e l l e p o l i t i c h e s u i t e r r i t o r i ” . “ I l T e r z o S e t t o r e – c o n c l u d e – h a u n a r e s p o n s a b i l i t à p r e c i s a : f a r e d a p o n t e t r a i s t i t u z i o n i e g i o v a n i , t r a s f o r m a n d o i b i s o g n i r e a l i i n p o l i t i c h e c o n d i v i s e , e f f i c a c i e d u r a t u r e . S o l o c o s ì l a p a r t e c i p a z i o n e s m e t t e d i e s s e r e r e t o r i c a e d i v e n t a s o s t a n z a ” .