R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a r r e s t o d i u n 3 7 e n n e d e l B a n g l a d e s h a c c u s a t o d i a r r u o l a m e n t o a f i n i t e r r o r i s t i c i è l a p r o v a c o n c r e t a d e l l ’ e f f i c a c i a e d e l l a v i g i l a n z a c o s t a n t e d e l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e . G r a z i e a l l a v o r o i m p e c c a b i l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o e a l l a s i n e r g i a c o n l a m a g i s t r a t u r a , è s t a t o s v e n t a t o u n t e n t a t i v o d i r e c l u t a m e n t o c h e a v r e b b e p o t u t o a l i m e n t a r e g r a v i m i n a c c e a l l a s i c u r e z z a p u b b l i c a . A n o m e d e l g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e s p r i m o i l p i ù p r o f o n d o r i n g r a z i a m e n t o a g l i u o m i n i e a l l e d o n n e i n d i v i s a c h e o g n i g i o r n o p r e s i d i a n o l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e d i f e n d o n o i v a l o r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . I l c o n t r a s t o a l t e r r o r i s m o e a l l ’ e s t r e m i s m o r e s t a p e r n o i u n a p r i o r i t à a s s o l u t a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .