R o m a , 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I l v a l o r e p i ù g r a n d e d i R e t u r n è c i ò c h e r e s t a : a v e r c r e a t o u n a c o m u n i t à a m p i a , o m o g e n e a e c o l l a u d a t a c h e p r i m a n o n e s i s t e v a " . L o a f f e r m a A n d r e a P r o t a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e R e t u r n , n e l c o r s o d e l m e e t i n g f i n a l e d e l p r o g e t t o , f i n a n z i a t o d a l P N R R n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a N e x t G e n e r a t i o n E U , e i n c o r s o a N a p o l i . T r e g i o r n i d e d i c a t i a l l a s c i e n z a d e l m u l t i - r i s c h i o p e r c o m u n i t à e t e r r i t o r i r e s i l i e n t i i n u n c l i m a c h e c a m b i a , c h e h a n n o r i u n i t o r i c e r c a t o r i , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e a t t o r n o a i r i s u l t a t i m a t u r a t i i n t r e a n n i d i l a v o r o . P e r P r o t a , l ’ e l e m e n t o c e n t r a l e d e l p r o g e t t o è l a c o n t a m i n a z i o n e t r a d i s c i p l i n e : “ A b b i a m o m e s s o i n s i e m e c h i s t u d i a i r i s c h i n a t u r a l i , a m b i e n t a l i e a n t r o p i c i e c h i l a v o r a n e l l e s c i e n z e s o c i a l i , e c o n o m i c h e e u m a n e . Q u e s t o a p p r o c c i o i n t e g r a t o è f o n d a m e n t a l e p e r a r r i v a r e a i c i t t a d i n i : c a p i r e c o m e p e r c e p i s c o n o i r i s c h i , c o i n v o l g e r l i n e l l a c o p r o g e t t a z i o n e e n e l l e a z i o n i d i m i t i g a z i o n e e a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o n e c e s s a r i e p e r r i d u r r e i m p a t t i e r i s c h i l e g a t i a f e n o m e n i c h e c a m b i a n o r a p i d a m e n t e ” . I l p r e s i d e n t e s o t t o l i n e a i r i s u l t a t i c o n c r e t i : “ L i d i s t i n g u e r e i i n d u e c a t e g o r i e : m e t o d o l o g i e e t e c n o l o g i e p e r s u p p o r t a r e l e d e c i s i o n i d i c h i t u t e l a i c i t t a d i n i , e s t r u m e n t i p e r v a l u t a r e l a s i t u a z i o n e d e i r i s c h i e l ’ e f f i c a c i a d e l l e a z i o n i m e s s e i n c a m p o ” . T r a q u e s t i , R e t u r n V i l l e , l a c i t t à v i r t u a l e s v i l u p p a t a d a l p r o g e t t o : “ A b b i a m o c r e a t o R e t u r n L a n d , u n s i m u l a t o r e p e r m o s t r a r e s c e n a r i e i n t e r v e n t i . C o n i l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e , n o s t r o p a r t n e r f i n d a l l ’ i n i z i o , p o r t e r e m o q u e s t i s t r u m e n t i a R e g i o n i , C o m u n i , e n t i l o c a l i e i m p r e s e ” . P r o t a e v i d e n z i a a n c h e l ’ a p p r o c c i o m u l t i r i s c h i o c o m e e l e m e n t o d i s t i n t i v o : “ S o l o c o s ì p o s s i a m o a v v i c i n a r c i a l l a c o m p l e s s i t à r e a l e d e i p r o b l e m i ” . E c i t a l a R e t u r n A c a d e m y : “ I n a u l a h a n n o l a v o r a t o i n g e g n e r i , a r c h i t e t t i , g i u r i s t i e f i l o s o f i , c h e h a n n o a p p r e s o d i r e t t a m e n t e d a i r i c e r c a t o r i c o s a e m e r g e v a d a l p r o g e t t o . P o r t e r a n n o q u e s t e c o m p e t e n z e n e l l o r o l a v o r o q u o t i d i a n o , p u b b l i c o o p r i v a t o ” . A m p i o s p a z i o è d e d i c a t o a i g i o v a n i : “ A b b i a m o s u p e r a t o i t a r g e t p r e v i s t i p e r R T D A , d o t t o r a t i e a s s e g n i d i r i c e r c a , c o n u n a p a r t e c i p a z i o n e f e m m i n i l e s p o n t a n e a s u p e r i o r e a l 4 0 % . I l n o s t r o o b i e t t i v o è d a r e c o n t i n u i t à a q u e s t e p r o f e s s i o n a l i t à , e v i t a n d o c h e r e s t i n o n e l p r e c a r i a t o ” . I n f i n e , i l p r e s i d e n t e s o t t o l i n e a i l r a p p o r t o c o n l ’ A n c i : “ A l l ’ i n i z i o d e l l ’ a n n o n u o v o o s p i t e r e m o u n i n c o n t r o a N a p o l i c o n i s i n d a c i p e r c h i u d e r e i l c e r c h i o e p e n s o c h e p o t r e m o a n c h e s o t t o s c r i v e r e u n a c c o r d o a f f i n c h é i C o m u n i p o s s a n o b e n e f i c i a r e p i e n a m e n t e d e i r i s u l t a t i d i R e t u r n " .