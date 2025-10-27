N a p o l i , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S c u o l e c h i u s e o g g i l u n e d ì 2 7 o t t o b r e a d A v e l l i n o e i n a l t r i C o m u n i , d o p o l a f o r t e s c o s s a d i m a g n i t u d o 4 r e g i s t r a t a s a b a t o s e r a , p e r f a v o r i r e v e r i f i c h e e c o n t r o l l i n e g l i e d i f i c i . U n ' o r d i n a n z a c o m m i s s a r i a l e h a d i s p o s t o a d A v e l l i n o p e r l ' i n t e r a g i o r n a t a d i o g g i l a " s o s p e n s i o n e d e l l e a t t i v i t à d i d a t t i c h e d e l l e s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , p u b b l i c h e e p r i v a t e , c o m p r e s i g l i a s i l i n i d o " e i l " d i v i e t o d i a c c e s s o a t u t t i i p l e s s i s c o l a s t i c i d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e f a t t a e c c e z i o n e p e r i l p e r s o n a l e t e c n i c o i n c a r i c a t o d e l l e v e r i f i c h e d i a g i b i l i t à e s i c u r e z z a , p e r i l p e r s o n a l e d e l l ' u f f i c i o t e c n i c o c o m u n a l e , p e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e p e r i l p e r s o n a l e d i P r o t e z i o n e c i v i l e n e l l ' e s e r c i z i o d e l l e p r o p r i e f u n z i o n i e p e r i t e c n i c i i n c a r i c a t i d a g l i i s t i t u t i s c o l a s t i c i " . U n ' o r d i n a n z a s i n d a c a l e p e r l a c h i u s u r a d e l l e " s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o " p e r l a g i o r n a t a d i o g g i , è s t a t a e m e s s a a n c h e d a l C o m u n e d i M o n t e f r e d a n e , i l p i ù v i c i n o a l l ' e p i c e n t r o d e l s i s m a , p e r e f f e t t u a r e " l e v e r i f i c h e t e c n i c h e " . E p e r s v o l g e r e l e " o p p o r t u n e v e r i f i c h e s t r u t t u r a l i " a n c h e i l s i n d a c o d i B e n e v e n t o C l e m e n t e M a s t e l l a h a f i r m a t o u n ' o r d i n a n z a d i s p o n e n d o p e r o g g i " l a c h i u s u r a : d e l l e s c u o l e p u b b l i c h e , p r i v a t e e p a r i t a r i e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , c o m p r e s i g l i a s i l i n i d o , d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e d i B e n e v e n t o ; d e g l i u f f i c i c o m u n a l i ( c o n o n e r e p e r i d i r i g e n t i d i i n d i v i d u a r e i s e r v i z i e s s e n z i a l i p e r i q u a l i s a r à g a r a n t i t o i l r e g o l a r e f u n z i o n a m e n t o ) ; d e l l a v i l l a c o m u n a l e e d e i p a r c h i c i t t a d i n i ; d e l c i m i t e r o c o m u n a l e ( f e r m e r e s t a n d o l e a t t i v i t à d i a c c o g l i e n z a d e i f u n e r a l i c o n s o l a p r e s e n z a d i f a m i l i a r i ) e d e i t e a t r i c i t t a d i n i " . U n a d e c i s i o n e p r e s a d o p o l e " s c o s s e d i t e r r e m o t o , c o n e p i c e n t r o i n p r o v i n c i a d i A v e l l i n o a M o n t e f r e d a n e e a v v e r t i t e a n c h e n e l l a c i t t à d i B e n e v e n t o " , s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a d e l C o m u n e .