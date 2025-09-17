( A d n k r o n o s ) - T e r r e m o t o o g g i m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e a L a t i n a . I l s i s m a è s t a t o r e g i s t r a t o d a l l ' I n g v a l l e 0 4 : 1 0 d i s t a m a t t i n a a l l a p r o f o n d i t à d i 8 k m . L a s c o s s a , d i m a g n i t u d o 3 . 2 , s i è v e r i f i c a t a c o n e p i c e n t r o n e l l a z o n a e s t d e l c a p o l u o g o p o n t i n o , a 4 k m d a l c e n t r o . S e z z e , S e r m o n e t a e P o n t i n i a g l i a l t r i c e n t r i p i ù v i c i n ( 1 0 k m ) . " E r o s v e g l i o q u a n d o h o s e n t i t o l a s c o s s a . H o a v v e r t i t o l e p a r e t i c h e t r e m a v a n o , l e s t a m p e l l e d e i v e s t i t i c h e s b a t t e v a n o c o n t r o l ’ a r m a d i o . L a s c o s s a è s t a t a p i ù l u n g a e i n t e n s a d e l l ’ a l t r a v o l t a . S t a m a t t i n a n o n h o r i s c o n t r a t o d a n n i m a a l b a r n o n s i p a r l a v a d ' a l t r o " . A r a c c o n t a r l o è d o n D a n i e l e D e l l a P e n n a , p a r r o c o d e l l a c h i e s a d i S a n t a C h i a r a , c h e s i t r o v a a c i r c a d u e c h i l o m e t r i d a l l ’ e p i c e n t r o d e l s i s m a . I l s i s m a d i q u e s t a m a t t i n a è u n o d e g l i e p i s o d i p i ù f o r t i r e g i s t r a t i n e g l i u l t i m i a n n i a L a t i n a . G i à l o s c o r s o 1 9 a g o s t o e r a s t a t a r e g i s t r a t a u n a s c o s s a d i m a g n i t u d o 2 . 7 , c o n e p i c e n t r o a L a t i n a S c a l o .