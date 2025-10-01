R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n t e s t i a m o q u e s t o d e c r e t o s i a n e l m e t o d o c h e n e l m e r i t o . A v e v a m o c h i e s t o u n a p p r o c c i o d i v e r s o , c o n a l c u n e p r o p o s t e c h i a r e , c h e l a m a g g i o r a n z a h a p e r ò r e s p i n t o : p i ù r i s o r s e p e r l e b o n i f i c h e e c o n c o n t i n u i t à p l u r i e n n a l e ; p i ù s t r u m e n t i p e r i c o m u n i , c h e d e v o n o p o t e r d i s p o r r e d i f o n d i p e r v i d e o s o r v e g l i a n z a , c o n t r o l l i e r a c c o l t a s t r a o r d i n a r i a ; m a g g i o r i s t r u m e n t i p e r l ' e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e , a p a r t i r e d a l l e s c u o l e ; p i ù t r a s p a r e n z a n e l l a g e s t i o n e d e i f o n d i , c o n l a p u b b l i c a z i o n e p e r i o d i c a d e i d a t i s u g l i i n t e r v e n t i e s u l l a s p e s a . E r a n e c e s s a r i a l ’ i s t i t u z i o n e d i u n a c a b i n a d i r e g i a n a z i o n a l e c h e l a v o r a s s e i n s i e m e a l l a r e g i o n e C a m p a n i a , a g l i e n t i l o c a l i , a l l e a s s o c i a z i o n i e a i c i t t a d i n i p e r e v i t a r e c h e l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a a m b i e n t a l e f o s s e r o s a c r i f i c a t e a i t e m p i d e l l a b u r o c r a z i a , a l l ' a s s e n z a o a l l a r i c e r c a d i r i s o r s e c h e a p p a i o n o i n s u f f i c i e n t i , e i n v e c e n u l l a d i t u t t o q u e s t o . N e l d e c r e t o c i s o n o s o l o i n a s p r i m e n t i d i p e n e s e n z a u n a a d e g u a t a c o r r i s p o n d e n z a c o n i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e e d i b o n i f i c a " . C o s ì i l d e p u t a t o S t e f a n o G r a z i a n o , i n t e r v e n e n d o i n A u l a p e r a n n u n c i a r e i l v o t o c o n t r a r i o d e l G r u p p o P d a l D l T e r r a d e i F u o c h i . “ M a n o n è t u t t o p e r c h é n e l c o r s o d e l l ' e s a m e a l S e n a t o è s t a t o i n t r o d o t t o u n e m e n d a m e n t o c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n l a T e r r a d e i F u o c h i : e c i o è l ' i s t i t u z i o n e , p r e s s o l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , d i u n n u o v o D i p a r t i m e n t o p e r i l S u d , c h e d o v r e b b e a c q u i s i r e l e c o m p e t e n z e e l e p r e r o g a t i v e d e l l a S t r u t t u r a d i m i s s i o n e p e r l a z o n a e c o n o m i c a s p e c i a l e u n i c a . U n a s c e l t a i m p r o v v i s a t a , d i c u i n o n s i e r a d i s c u s s o p r i m a , c a l a t a d a l l ' a l t o , c h e c a m b i a l ' a r c h i t e t t u r a e l ' i m p i a n t o o r g a n i z z a t i v o e i s t i t u z i o n a l e d e l l a Z e s , s e n z a a l c u n c o n f r o n t o , s e n z a a l c u n d i b a t t i t o p r e v e n t i v o , s e n z a a l c u n a s c o l t o d e i t e r r i t o r i , s e n z a c h i a r e z z a s u l l e r i s o r s e e s u g l i o b i e t t i v i . D e l r e s t o l a g r a v e v i c e n d a d e l l ’ i n c e n d i o d i T e a n o e i l v o t o c o n t r a r i o a l n o s t r o e m e n d a m e n t o s o n o l ’ e s e m p i o c h e q u e s t a m a g g i o r a n z a è c o n t r o i l M e z z o g i o r n o " , c o n c l u d e .