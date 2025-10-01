R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o d e c r e t o n o n c a l p e s t a s o l o i p r e s u p p o s t i c o s t i t u z i o n a l i d i n e c e s s i t à e u r g e n z a m a , c o n g l i e n n e s i m i a u m e n t i d i p e n a , r i s c h i a d i e s s e r e p e r s i n o c o n t r o p r o d u c e n t e r i s p e t t o a l l ’ a n n o s o p r o b l e m a d e i r i f i u t i t o s s i c i " . C o s ì R o b e r t o G i a c h e t t i , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l D l T e r r e d e i f u o c h i . " D o v e s o n o i r e q u i s i t i d i n e c e s s i t à e u r g e n z a - p r o s e g u e - s e i l d e c r e t o a f f r o n t a u n a q u e s t i o n e c h e m a r t o r i z z a u n a p a r t e d i q u e s t o P a e s e d a o r m a i 2 0 a n n i ? S i a m o a l l ’ a n n u l l a m e n t o d e i p r e c e t t i c o s t i t u z i o n a l i . D i n o r m e p e n a l i c h e p u n i s c o n o c h i a b b a n d o n a i r i f i u t i o n e o r g a n i z z a i l m e r c a t o n e r o n e e s i s t o n o g i à . C a r i c a r l e d i u l t e r i o r i a c c a n i m e n t i n o n i n c i d e s u c h i d e l i n q u e : r i s c h i a s o l o d i r e n d e r e l a v i t a i m p o s s i b i l e a l l e a z i e n d e s a n e . B i s o g n a v a s e m m a i i n c e n t i v a r e c h i s i c o m p o r t a s e c o n d o l e r e g o l e . M a l a m a g g i o r a n z a è p r e d a d e l s o l i t o r i f l e s s o p a v l o v i a n o p e r c u i d a v a n t i a u n p r o b l e m a o s i c r e a u n n u o v o r e a t o o s i a u m e n t a n o l e p e n e " . " C o m e c h i c c a f i n a l e c i t r o v i a m o u n e m e n d a m e n t o d e l 2 4 s e t t e m b r e c h e c r e a u n n u o v o d i p a r t i m e n t o d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c h e s i d e v e o c c u p a r e d e l l e q u e s t i o n i d e l M e z z o g i o r n o . E ’ m a i p o s s i b i l e c h e q u e s t i o n i l e g a t e a q u e s t i o n i s t r a t e g i c h e v e n g a n o a f f r o n t a t e c o n u n e m e n d a m e n t o t a r d i v o ? " , c o n c l u d e .