R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a n o n h a n n o c a p i t o q u a n t o s i a d r a m m a t i c a l a s i t u a z i o n e n e l l a t e r r a d e i f u o c h i . A f r o n t e d i u n p r o b l e m a e n o r m e s a r e b b e r o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i e i n v e s t i m e n t i r e a l i e n o n s i m b o l i c i c o m e i n v e c e c i h a a b i t u a t i i l g o v e r n o M e l o n i " . C o s ì A n t o n i o D ’ A l e s s i o , d e p u t a t o d i A z i o n e , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d e c r e t o T e r r a d e i f u o c h i a l l a C a m e r a . “ L o s t a n z i a m e n t o d i 1 5 m i l i o n i d i e u r o è d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e a d a f f r o n t a r e l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e . S a r e b b e n e c e s s a r i o s b u r o c r a t i z z a r e , i n v e s t i r e i n t e r m o v a l o r i z z a t o r i m o d e r n i e p r e v e d e r e a g e v o l a z i o n i p e r c h i r i s p e t t a l ’ a m b i e n t e e l a l e g g e . I l v a r o d e l n u o v o D i p a r t i m e n t o p e r i l S u d , c h e s o s t i t u i r à l e Z e s , c i h a l a s c i a t i p e r p l e s s i n e l m e r i t o e n e l m e t o d o p e r l a m a n c a n z a d i c h i a r e z z a s u g l i o b i e t t i v i e l e c o m p e t e n z e . P e r r i s o l v e r e p r o b l e m i s o c i a l i , c o m e q u e l l i n e l l a t e r r a d e i f u o c h i , n o n b a s t a c r e a r e n u o v i r e a t i , c o n l ’ e n n e s i m o d e c r e t o c h e m o r t i f i c a i l P a r l a m e n t o ; s o n o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i e f f i c a c i e n o n t a m p o n e e r i s o r s e a d e g u a t e p e r r e a l i z z a r l i " , c o n c l u d e .