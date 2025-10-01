Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Con lapprovazione definitiva del Decreto Terra dei Fuochi lo Stato apre finalmente una pagina nuova di giustizia e legalità. Pene più severe contro chi abbandona e brucia rifiuti, fondi per le bonifiche, tracciabilità e poteri straordinari: misure concrete che i cittadini attendevano da anni. Nessuno spazio alle ecomafie, ma un segnale forte di rinascita e speranza per le comunità. La Terra dei Fuochi non sarà più simbolo di abbandono ma di impegno e legalità". Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli dItalia e vicepresidente della commissione dinchiesta sul ciclo dei rifiuti.