R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a T a v T o r i n o - L i o n e è u n ’ o p e r a d a l l ’ a l t o v a l o r e s t r a t e g i c o a l i v e l l o l o c a l e e d e u r o p e o , p e r m e t t e d i i n n o v a r e , c r e s c e r e e a u m e n t a r e l a s o s t e n i b i l i t à t e c n i c a e d e t i c a d e l l a r e a l i z z a z i o n e . P e r a n n i i t e r r i t o r i h a n n o s u b ì t o d i s a g i e s o n o i n a t t e s a d e l l a t e r z a t r a n c h e d e l l e c o m p e n s a z i o n i : l a s o l a c i t t à d i S u s a a s p e t t a i f o n d i f i r m a t i d a l M i t n e l m a r z o d e l 2 0 2 4 , s i t r a t t a d i r i s o r s e p e r o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i e d a m b i e n t a l i . A l m i n i s t r o S a l v i n i h o c h i e s t o p e r q u a l e m o t i v o q u e s t e r i s o r s e n o n s i a n o a n c o r a s t a t e a s s e g n a t e e q u a n d o s a r a n n o i m p e g n a t e , p e r c h é u n t e r r i t o r i o c h e c o l l a b o r a c o n l e i s t i t u z i o n i m e r i t a r i s p e t t o " . C o s ì D a n i e l a R u f f i n o , d e p u t a t a e s e g r e t a r i a d i A z i o n e i n P i e m o n t e , i n o c c a s i o n e d e l q u e s t i o n t i m e d i o g g i c o n i l m i n i s t r o S a l v i n i . " D a S a l v i n i - p r o s e g u e - s o n o a r r i v a t e l e s o l i t e r a s s i c u r a z i o n i m a n o n s o n o p i ù s u f f i c i e n t i : s e r v o n o , i n v e c e , d a t e c e r t e . I l M i t l o d e v e a i s i n d a c i , a i c i t t a d i n i , a c h i i n q u e s t i a n n i s i è s a c r i f i c a t o n e l t e r r i t o r i o d e l l a V a l d i S u s a c h e è s t a t o m a r t o r i a t o , a n c h e a f r o n t e d e i c a n t i e r i s a c c h e g g i a t i e d e l l e v i g n e d i C h i o m o n t e c h e s o n o s t a t e d i s t r u t t e " . " I s i n d a c i d e v o n o p r e s e n t a r s i d i f r o n t e a l l e p r o p r i e c o m u n i t à c o n d e l l e c e r t e z z e c h e a l m o m e n t o n o n c i s o n o : c o m e h o r i c o r d a t o a l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , c ’ è u n p r o t o c o l l o f i r m a t o e c i s o n o d e l l e c o m u n i c a z i o n i i n v i a t e , i n p a r t i c o l a r e d a l p r i m o c i t t a d i n o d i S u s a . L a T a v è f o n d a m e n t a l e , m a l o s o n o a n c h e i s i n d a c i , c h e r i s p o n d o n o a l g o v e r n o q u a n d o c ’ è b i s o g n o , e i c i t t a d i n i c h e s i s o n o s a c r i f i c a t i i n q u e s t i a n n i " , c o n c l u d e .