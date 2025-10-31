G i n e v r a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ' O n u A n t o n i o G u t e r r e s s i è d e t t o " m o l t o p r e o c c u p a t o " p e r l a s i t u a z i o n e p o s t - e l e t t o r a l e i n T a n z a n i a e h a c h i e s t o u n ' " i n d a g i n e a c c u r a t a e i m p a r z i a l e " d o p o l e a c c u s e d i v i o l e n z e d u r a n t e l e m a n i f e s t a z i o n i . L o h a r e s o n o t o i l s u o p o r t a v o c e i n u n c o m u n i c a t o . I l s e g r e t a r i o g e n e r a l e " s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a c r u c i a l e d i g a r a n t i r e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l o d i r i u n i r s i p a c i f i c a m e n t e , l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e l ' a c c e s s o a l l ' i n f o r m a z i o n e . C h i e d e u n ' i n d a g i n e a p p r o f o n d i t a e i m p a r z i a l e s u l l e a c c u s e d i u s o e c c e s s i v o d e l l a f o r z a " , h a a f f e r m a t o S t é p h a n e D u j a r r i c i n u n c o m u n i c a t o i n c u i i n v i t a t u t t e l e p a r t i a l l a " m o d e r a z i o n e " e a " i m p e d i r e o g n i u l t e r i o r e e s c a l a t i o n " .