Roma, 2 dic. (Adnkronos) - È una dichiarazione fatta al Financial Times, unaffermazione di fatto che ha creato più clamore rispetto al vero contenuto delle sue parole. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dellassemblea di Alis, commentando le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Lui ha detto che dobbiamo avere una posizione attiva nel proteggere la Nato, lEuropa e lOccidente da eventuali attacchi: mi sembra una tempesta in un bicchiere dacqua, ha chiosato. Inoltre, bisogna vedere bene le parole che ha detto in inglese, non la loro traduzione italiana Insomma, bisogna essere prudenti non ne farei un caso perché una difesa proattiva è un modo di prevenire gli attacchi non significa invece fare attacchi preventivi, ha spiegato Tajani.