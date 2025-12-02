R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n a d i c h i a r a z i o n e f a t t a a l F i n a n c i a l T i m e s , u n ’ a f f e r m a z i o n e d i f a t t o c h e h a c r e a t o p i ù c l a m o r e r i s p e t t o a l v e r o c o n t e n u t o d e l l e s u e p a r o l e ” . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , a m a r g i n e d e l l ’ a s s e m b l e a d i A l i s , c o m m e n t a n d o l e p a r o l e d e l l ' a m m i r a g l i o G i u s e p p e C a v o D r a g o n e . “ L u i h a d e t t o c h e d o b b i a m o a v e r e u n a p o s i z i o n e a t t i v a n e l p r o t e g g e r e l a N a t o , l ’ E u r o p a e l ’ O c c i d e n t e d a e v e n t u a l i a t t a c c h i : m i s e m b r a u n a t e m p e s t a i n u n b i c c h i e r e d ’ a c q u a ” , h a c h i o s a t o . I n o l t r e , “ b i s o g n a v e d e r e b e n e l e p a r o l e c h e h a d e t t o i n i n g l e s e , n o n l a l o r o t r a d u z i o n e i t a l i a n a ” I n s o m m a , “ b i s o g n a e s s e r e p r u d e n t i n o n n e f a r e i u n c a s o ” p e r c h é u n a “ d i f e s a p r o a t t i v a ” è u n m o d o d i “ p r e v e n i r e g l i a t t a c c h i ” n o n s i g n i f i c a i n v e c e “ f a r e a t t a c c h i p r e v e n t i v i ” , h a s p i e g a t o T a j a n i .