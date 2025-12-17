M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I d a t i d e l l ' e x p o r t " s o n o m o l t o p o s i t i v i , c o n t i n u i a m o a c r e s c e r e i n t a n t i P a e s i , m a c o m p l e s s i v a m e n t e c r e s c e l ' e x p o r t d u r a n t e q u e s t ' a n n o . F u n z i o n a i l n o s t r o p i a n o d ' a z i o n e , l ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i a r r i v a r e a 7 0 0 m i l i a r d i d i e x p o r t a l l a f i n e d e l 2 0 2 7 " . L o h a d e t t o o g g i i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e v i c e p r e m i e r , A n t o n i o T a j a n i , a l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e d e l l ' e x p o r t d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , i n c o r s o a M i l a n o . I n c r e s c i t a l e e s p o r t a z i o n i i n q u a s i t u t t i i P a e s i d e l m o n d o : " V u o l d i r e c h e i l p r o d o t t o i t a l i a n o p i a c e , n o n o s t a n t e i d a z i e l e d i f f i c o l t à - h a s o t t o l i n e a t o - . L ' e x p o r t r a p p r e s e n t a q u a s i i l 4 0 % d e l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o , p a r t i a m o d a M i l a n o , c h e è l a c a p i t a l e e c o n o m i c a d e l P a e s e , p e r l a n c i a r e u n m e s s a g g i o : i l g o v e r n o c r e d e n e l l ' e x p o r t , p u n t a s u l l ' e x p o r t e p u n t a s u l l e i m p r e s e c h e r a p p r e s e n t a n o i l t e s s u t o c o n n e t t i v o d e l l a n o s t r a e c o n o m i a " . " N e s s u n i m p r e n d i t o r e i t a l i a n o c h e l a v o r e r à f u o r i d a i c o n f i n i n a z i o n a l i s a r à m a i s o l o , q u e s t o è i l m e s s a g g i o c h e v o g l i a m o d a r e ” . " N o i s i a m o f a v o r e v o l i a f i r m a r e l ' a c c o r d o " s u l M e r c o s u r , m a " c ' è d a v e d e r e c o s a s i p u ò e s i d e v e c o r r e g g e r e p e r l e c l a u s o l e d i s a l v a g u a r d i a p e r a l c u n i s e t t o r i d e l m o n d o a g r i c o l o . R i s o l t o q u e s t o , n o i f i r m e r e m o , s a r à a d e s s o o s a r à g e n n a i o " .