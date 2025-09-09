T r i e s t e , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e n u o v e l i n e e p r o d u t t i v e d e l l a B r i t i s h a n d A m e r i c a n T o b a c c o ( B a t ) a T r i e s t e r a p p r e s e n t a n o “ c i ò c h e s t a a c c a d e n d o i n I t a l i a , c h e è d i v e n t a t o i l P a e s e p i ù a t t r a t t i v o p e r i n v e s t i m e n t i e s t e r i n e l c o n t i n e n t e e u r o p e o . L o s c o r s o a n n o a b b i a m o s e g n a t o 3 5 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i e s t e r i i n g r e e n f i e l d , p i ù d i q u a n t o s i a a c c a d u t o n e g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i . C ’ è m o l t o a l t r o d a f a r e , m a s i a m o s i c u r a m e n t e s u l l a s t r a d a g i u s t a e l o s t a b i l i m e n t o i n a u g u r a t o o g g i , i n c o s ì b r e v e t e m p o r i s p e t t o a l l e p r o s p e t t i v e , d i m o s t r a q u a n t a c a p a c i t à v i s i a o r m a i d e l s i s t e m a I t a l i a , d e i C o m u n i , d e l l a R e g i o n e e d e l g o v e r n o n a z i o n a l e n e l f a v o r i r e e n e l l ' a c c o m p a g n a r e g l i i n v e s t i m e n t i s t r a n i e r i ” . C o s ì , i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , p a r t e c i p a n d o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a p r i m a d e l l e 1 6 l i n e e p r o d u t t i v e d e l l a B r i t i s h a n d A m e r i c a n T o b a c c o ( B a t ) n e l l ’ A B e t t e r T o m o r r o w I n n o v a t i o n H u b d i T r i e s t e . L e l i n e e a g g i u n t i v e , d e d i c a t e a l l e N u o v e C a t e g o r i e d i p r o d o t t o a b a s e d i n i c o t i n a , c o n t e n e n t i t a b a c c o o f o g l i e d i t è r o o i b o s , e n t r e r a n n o a p i e n o r e g i m e e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 6 , q u a n d o l o s t a b i l i m e n t o r a g g i u n g e r à u n a c a p a c i t à c o m p l e s s i v a r a d d o p p i a t a r i s p e t t o a l l ’ o b i e t t i v o i n i z i a l e d e l p i a n o i n d u s t r i a l e c h e p r e v e d e v a f i n o a 1 2 l i n e e e n t r o i l 2 0 2 7 . S o n o i n o l t r e i n p r o g r a m m a a n c h e 1 5 0 n u o v e a s s u n z i o n i c h e s i a g g i u n g e r a n n o a l l ' o r g a n i c o p e r l a p r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d i N u o v a G e n e r a z i o n e M a d e i n I t a l y . L ' a m p l i a m e n t o i n d u s t r i a l e d i B a t I t a l i a “ c o n i u g a a l m e g l i o l ’ e s s e n z a d e l l ’ I t a l i a e d e l m a d e i n I t a l y : i n n o v a z i o n e , i d e n t i t à , t e r r i t o r i o - s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o U r s o - L o d i m o s t r a l ' a c c o r d o c o n l a f i l i e r a d e l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a c h e f a d e l m a d e i n I t a l y e m b l e m a m o n d i a l e , i l m e g l i o d i c i ò c h e i c o n s u m a t o r i p o s s o n o t r o v a r e i n o g n i p a r t e d e l c o n t i n e n t e ” . L ’ a c c o r d o a c u i f a r i f e r i m e n t o i l m i n i s t r o U r s o è i l M o U , i l M e m o r a n d u m d ’ I n t e s a , s i g l a t o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ' a g r i c o l t u r a , d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e ( M a s a f ) . U n a c c o r d o a t t r a v e r s o i l q u a l e B a t s i i m p e g n a a d a c q u i s t a r e t a b a c c o i t a l i a n o d i a l t a q u a l i t à f i n o a 1 5 m i l a t o n n e l l a t e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 . “ I n n o v a z i o n e e i d e n t i t à c o n s e n t o n o l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e - r i c o r d a i l m i n i s t r o - c h e è c i ò c h e c i a u g u r i a m o a n c h e p e r q u e s t o i m p o r t a n t e e s i g n i f i c a t i v o i n v e s t i m e n t o e m o d e l l o d i B a t i n I t a l i a ” . U n ’ I t a l i a c h e s i d i m o s t r a “ s e m p r e p i ù a t t r a t t i v a ” , e v i d e n z i a U r s o , c o m e c o n f e r m a t o d a l “ r e c o r d s t o r i c o d i t u r i s m o i n t e r n a z i o n a l e e d a l r e c o r d s t o r i c o d i i n v e s t i m e n t i e s t e r i i n I t a l i a ” . P o i i l m i n i s t r o d e l l e i m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y s i s o f f e r m a a n c h e s u l l a c a p a c i t à t u t t a i t a l i a n a d i e s p o r t a r e l e e c c e l l e n z e a l l ’ e s t e r o : “ S t i a m o s c a v a l c a n d o p e r s i n o i l G i a p p o n e . L a p i c c o l a I t a l i a - s o t t o l i n e a - d o p o i g r a n d i g i g a n t i C i n a , S t a t i U n i t i , G e r m a n i a s i f a l a r g o n e l m o n d o , i n s i n t o n i a c o n l a c a p a c i t à d i a t t r a r r e s e m p r e p i ù i n v e s t i t o r i n e l n o s t r o P a e s e . I n q u e s t a f a s e m o l t o d i f f i c i l e d e l l ' e c o n o m i a m o n d i a l e , i n c u i i m e r c a t i v e n g o n o d e s t r u t t u r a t i t r a g u e r r e , s a n z i o n i e d a z i , l e i m p r e s e i t a l i a n e h a n n o m a n i f e s t a t o e c o n t i n u e r a n n o a m a n i f e s t a r e , a n c h e c o n i l s u p p o r t o d e l g o v e r n o , m i g l i o r e c a p a c i t à d i r e s i s t e r e n e i m e r c a t i i n d i f f i c o l t à e d i a p r i r s i n u o v e o p p o r t u n i t à ” , c o n c l u d e .