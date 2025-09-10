R o m a , 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i p e r q u e s t a g i o r n a t a c h e s e g n a l a c r e s c i t a s t r a o r d i n a r i a d e l l ’ I n n o v a t i o n H u b d i B a t a T r i e s t e . F i n d a l l ’ i n i z i o l a m u l t i n a z i o n a l e a v e v a c h i e s t o c h e f o s s e r o c e r t i i t e m p i l e g a t i a q u e s t o i m p o r t a n t e i n v e s t i m e n t o . I n q u e s t a p r e s t i g i o s a o c c a s i o n e p o s s i a m o r i c o r d a r e c h e i l n o s t r o s i s t e m a t e r r i t o r i a l e , g u i d a t o d a l l a R e g i o n e , h a s a p u t o r i s p o n d e r e c o n g r a n d i s s i m a t e m p e s t i v i t à a l l e r i c h i e s t e d i q u e s t a r e a l t à c h e è f o n d a m e n t a l e p e r l o s v i l u p p o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o e d e l n o s t r o P a e s e ” . L o h a d i c h i a r a t o i l g o v e r n a t o r e d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a M a s s i m i l i a n o F e d r i g a c o m m e n t a n d o l ’ a m p l i a m e n t o d e l l ' h u b d i T r i e s t e c h e p r e v e d e 1 6 n u o v e l i n e e p r o d u t t i v e , u n s i g n i f i c a t i v o p i a n o d i e s p a n s i o n e e a n c h e 1 5 0 n u o v e a s s u n z i o n i .