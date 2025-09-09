T r i e s t e , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o p a s s a t i d a q u a t t r o l i n e e p r o d u t t i v e d e l M o d e r n O r a l , s a c c h e t t i d i n i c o t i n a a d u s o o r a l e , a 1 6 l i n e e p r o d u t t i v e d e l t a b a c c o r i s c a l d a t o e p r o d o t t i H e r b a l . S i a m o a n d a t i o l t r e a q u e l l o c h e e r a i l p i a n o i n i z i a l e d i d o d i c i l i n e e p r o d u t t i v e . S t i a m o p a r l a n d o d e l p r o d o t t o i n n o v a t i v a m e n t e p i ù t e c n o l o g i c o c h e a b b i a m o i n B a t a l i v e l l o g l o b a l e c h e h a g u i d a t o l a c r e s c i t a d e l l e n u o v e c a t e g o r i e i n I t a l i a e s u c u i i n v e s t i r e m o e c r e s c e r e m o t a n t i s s i m o n e g l i a n n i a v e n i r e " . C o s ì F a b i o d e P e t r i s , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B a t I t a l i a , i n t e r v e n e n d o , o g g i a T r i e s t e , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a p r i m a d i 1 6 l i n e e p r o d u t t i v e n e l l ’ A B e t t e r T o m o r r o w I n n o v a t i o n H u b d e l l a m u l t i n a z i o n a l e . “ I n I t a l i a a b b i a m o c r e a t o u n u n i c u m a l i v e l l o g l o b a l e d i p a r t e c i p a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o - e v i d e n z i a d e P e t r i s - G e n e r a l m e n t e q u e l l o c h e B a t f a è i d e n t i f i c a r e i l g r e e n f i e l d , c o s t r u i r e l a f a c t o r y e p o i p r o d u r r e . Q u i i n v e c e a b b i a m o u n a c o l l a b o r a z i o n e f o r t i s s i m a c o n I n t e r p o r t o e a b b i a m o c o s t r u i t o q u e s t o I n n o v a t i o n h u b i n t e m p i i n c r e d i b i l i , 1 8 m e s i ” . B a t h a i n o l t r e r i n n o v a t o i l M o U , i l M e m o r a n d u m d ’ I n t e s a s i g l a t o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ' a g r i c o l t u r a , d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e ( M a s a f ) . U n a c c o r d o a t t r a v e r s o i l q u a l e l a m u l t i n a z i o n a l e s i i m p e g n a a d a c q u i s t a r e t a b a c c o i t a l i a n o d i a l t a q u a l i t à f i n o a 1 5 m i l a t o n n e l l a t e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 . T o r n a n d o a l f r o n t e p r o d u t t i v o , B a t e s p o r t a “ l a l i n e a d e l M o d e r n O r a l i n 1 4 m e r c a t i a l i v e l l o e u r o p e o e a b b i a m o l ' u n i c a r e a l t à p r o d u t t i v a p e r i N i c o t i n e R e p l a c e m e n t T h e r a p y P r o d u c t s ( N r t ) q u i a T r i e s t e . L ' e x p o r t è d e s t i n a t o p r i n c i p a l m e n t e a l C a n a d a e N o r d E u r o p a . L ' i d e a è q u e l l a d i e s t e n d e r e p o i i l f o o t p r i n t d i p a e s i c h e p r e n d e r a n n o i p r o d o t t i d a l l ' I t a l i a , a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a t a b a c c o r i s c a l d a t o ” , f a s a p e r e .