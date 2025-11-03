R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n S u d a n d u e g e n e r a l i c h e c o n t r o l l a n o o r m a i d u e e s e r c i t i c o n t r a p p o s t i s t a n n o p r o v o c a n d o d a d u e a n n i d e c i n e d i m i g l i a i a d i m o r t i . È u n a s t r a g e c h e n e s s u n o c o n o s c e f i n o i n f o n d o : s o l o i n q u e s t e o r e a r r i v a n o l e t e s t i m o n i a n z e d e i s o p r a v v i s s u t i a l l ' a s s e d i o d i E l F a s h e r , i l c a p o l u o g o d e l D a r f u r , p e r m e s i c i r c o n d a t o d a l l e R s f , c a d u t a d o p o 1 8 m e s i d i a s s e d i o . S o n o r a c c o n t i d i e s e c u z i o n i s o m m a r i e , s t r a g i , b a m b i n i u c c i s i d a v a n t i a g l i o c c h i d e i g e n i t o r i : i l S u d a n è u n a c a t a s t r o f e n a s c o s t a d i c u i d o b b i a m o o c c u p a r c i , l a s t r a g e d e i c i v i l i v a f e r m a t a . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a l M a t t i n o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i .