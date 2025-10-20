M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 1 0 m i l i o n i d i A r r ( A n n u a l R e c u r r i n g R e v e n u e ) a t t e s i d a l m e r c a t o i t a l i a n o e n t r o i l 2 0 2 7 . Q u e s t o è u n o d e i r i s u l t a t i p r e s e n t a t i d a F a c t o r i a l , l a p i a t t a f o r m a d i g e s t i o n e a z i e n d a l e l e a d e r i n E u r o p a , d u r a n t e i l F a c t o r i a l S u m m i t 2 0 2 5 , u n e v e n t o c h e h a r i u n i t o o l t r e 6 0 0 p r o f e s s i o n i s t i , m a n a g e r e i n n o v a t o r i i n p r e s e n z a e o n l i n e p e r d i s c u t e r e d i c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t i a t r a s f o r m a n d o i l m o n d o d e l l a v o r o . T r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e v e n t o , N i c o l a L a g a n à , V p o f M a r k e t i n g d i F a c t o r i a l , e A n d r e a G a l i m b e r t i , D i r e c t o r o f P a r t n e r s h i p s a n d S t r a t e g y I t a l y , i n s i e m e a e s p e r t i c o m e F a b i a n o F i n a m o r e ( M i c r o s o f t ) , L a u r a A n d e r l u c c i ( X i a o m i ) , S t e f a n i a Z o l o t t i ( S e n z a F i l t r o ) , O s v a l d o D a n z i ( F i o r d i R i s o r s e ) , F a b i a n a P a l û , F a b i o S a l v i ( F l i x b u s ) , G i o v a n n i G i a m m i n o l a ( S y s t e m i c Z e r o ) , V e r o n i c a L e o n e e F r a n c e s c o R o n c h i ( S y n e s t h e s i a ) , R o b e r t a Z a n t e d e s c h i , G i u s e p p e M a r c h i e M i c h e l e F e r r a n d i n o ( I n t r a n e t . a i ) . F a c t o r i a l è l a t e c h c o m p a n y p i ù i n c r e s c i t a i n t u t t a E u r o p a : h a r a g g i u n t o 1 0 0 m i l i o n i d i A r r i n m e n o d i 1 0 a n n i ( s o l o 2 0 a z i e n d e c i s o n o r i u s c i t e n e l c o n t i n e n t e ) e p u n t a a 1 m i l i a r d o d i e u r o d i A r r e n t r o i l 2 0 3 0 . L ’ a z i e n d a i m p i e g a o l t r e 1 . 4 0 0 d i p e n d e n t i a l i v e l l o g l o b a l e , d i c u i 2 0 0 s o n o i t a l i a n i . N e l n o s t r o p a e s e c o n t a o l t r e 1 . 5 0 0 c l i e n t i , t r a c u i A E B , I d e e p e r V i a g g i a r e , O g g i L a v o r o , S u b d u e d , L u d o i l e M i n t . C o l l a b o r a i n o l t r e c o n u n a r e t e d i 3 0 p a r t n e r l o c a l i , d u e d i s t r i b u t o r i d i r i f e r i m e n t o ( V - V a l l e y e T D S y n n e x ) e d è p a r t n e r t e c n o l o g i c o d i M i c r o s o f t . A l i v e l l o g l o b a l e , F a c t o r i a l s e r v e o l t r e 1 4 . 0 0 0 c l i e n t i i n 1 0 P a e s i . D u r a n t e i l S u m m i t è s t a t o p r e s e n t a t o u f f i c i a l m e n t e a l p u b b l i c o i t a l i a n o F a c t o r i a l O n e , l ’ a g e n t e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e a f f i a n c a i m a n a g e r e l i b e r a f i n o a l l ’ 8 0 % d e l t e m p o o p e r a t i v o . O n e è i l p r i m o m o d e l l o A I p e r l e a z i e n d e c h e s u p p o r t a i p r o f e s s i o n i s t i n e l l a g e s t i o n e d e i t a l e n t i , n e l l ’ a n a l i s i d e l l e p e r s o n e e d e l b u s i n e s s , n e l l a g e s t i o n e d e l l e s p e s e e i n m o l t e a l t r e a t t i v i t à . A d i f f e r e n z a d i u n s e m p l i c e c h a t b o t , O n e s i i n t e g r a n e i f l u s s i d i l a v o r o q u o t i d i a n i c o m e u n v e r o c o l l e g a d i g i t a l e , i n g r a d o d i a n a l i z z a r e d a t i , r e d i g e r e r e p o r t , o r g a n i z z a r e r i u n i o n i e f o r n i r e i n s i g h t s t r a t e g i c i i n t e m p o r e a l e . S i d i s t i n g u e i n o l t r e p e r f o r n i r e s o l o i n f o r m a z i o n i v e r i f i c a t e , s u p p o r t a r e d e c i s i o n i b a s a t e s u d a t i r e a l i e g a r a n t i r e p i e n a c o n f o r m i t à a l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l ’ A I .