R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N u o v i d a t i p r e s e n t a t i d a B a y e r i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i c a r d i o l o g i a ( E s c 2 0 2 5 ) , c h e s i è t e n u t o i n q u e s t i g i o r n i a M a d r i d , e v i d e n z i a n o i l p o t e n z i a l e b e n e f i c i o d i v e r i c i g u a t n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a a f r a z i o n e d i e i e z i o n e r i d o t t a ( H F r E F ) , c o n d i v e r s i p r o f i l i d i r i s c h i o . I d a t i s i r i f e r i s c o n o a g l i s t u d i d i f a s e 3 V i c t o r i a , c o n d o t t o i n p a z i e n t i p i ù g r a v i c o n r e c e n t e o s p e d a l i z z a z i o n e , e V i c t o r , i n p a z i e n t i a m b u l a t o r i a l i p i ù s t a b i l i . L o s t u d i o d i f a s e 3 V i c t o r - i n f o r m a u n a n o t a - h a v a l u t a t o l ' e f f i c a c i a d i v e r i c i g u a t i n u n a p o p o l a z i o n e s t a b i l e d i p a z i e n t i c o n H F r E F s e n z a u n r e c e n t e e v e n t o d i s c o m p e n s o . S e b b e n e l ' e n d p o i n t p r i m a r i o - l ' o u t c o m e c o m p o s i t o d i p r i m o r i c o v e r o p e r i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a ( H f h ) o m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e ( C v d ) - n o n s i a s t a t o r a g g i u n t o , i r i s u l t a t i s o n o p r o m e t t e n t i . N e l g r u p p o t r a t t a t o c o n v e r i c i g u a t , r i s p e t t o a l p l a c e b o , i n c o m b i n a z i o n e c o n l a t e r a p i a m e d i c a o t t i m i z z a t a s e c o n d o l e l i n e e g u i d a ( G d m t ) , è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e g l i e v e n t i l e g a t i a l l ' e n d p o i n t s e c o n d a r i o c h i a v e d e l l a m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e ( H r : 0 , 8 3 ; I c 9 5 % : 0 , 7 1 - 0 , 9 7 ) e d e l l a m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e ( H r : 0 , 8 4 ; I c 9 5 % : 0 , 7 4 - 0 , 9 7 ) . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a c o m p l e s s i v o d i v e r i c i g u a t s i è c o n f e r m a t o c o e r e n t e c o n q u a n t o o s s e r v a t o n e g l i s t u d i c l i n i c i p r e c e d e n t i . L o s t u d i o V i c t o r è s t a t o c o n d o t t o i n u n c o n t e s t o c l i n i c o a v a n z a t o , c a r a t t e r i z z a t o d a u n ' e l e v a t a a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d , c h e p r e v e d e l ' u s o c o m b i n a t o d i 4 c l a s s i d i f a r m a c i r a c c o m a n d a t i d a l l e l i n e e g u i d a p e r m i g l i o r a r e l a p r o g n o s i n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a a f r a z i o n e d i e i e z i o n e r i d o t t a . L a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i e r a c l i n i c a m e n t e s t a b i l e : l ' 8 3 % r i c e v e v a a l m e n o 3 d i q u e s t e t e r a p i e e f i n o a l 4 7 , 5 % n o n a v e v a m a i a v u t o p r e c e d e n t i r i c o v e r i p e r i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a . " C r e d o s i a i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c h e i p a z i e n t i a r r u o l a t i n e l l o s t u d i o V i c t o r e r a n o p a z i e n t i a m b u l a t o r i a l i s t a b i l i e m o l t o b e n t r a t t a t i ( i l 7 8 % a s s u m e v a a n t i a l d o s t e r o n i c i , i l 5 9 % S g l t 2 i e i l 5 6 % A r n i ) , c o n u n a s e v e r i t à d i s c o m p e n s o r e l a t i v a m e n t e l i e v e ( c i r c a i l 5 0 % n o n e r a m a i s t a t o o s p e d a l i z z a t o e i l 3 0 % n o n a s s u m e v a d i u r e t i c i a l m o m e n t o d e l l ' a r r u o l a m e n t o ) - a f f e r m a M i c h e l e S e n n i , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o C a r d i o v a s c o l a r e A s s t P a p a G i o v a n n i X X I I I e S c d i C a r d i o l o g i a , e p r o f e s s o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o B i c o c c a - Q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e h a n n o d e t e r m i n a t o u n n u m e r o l i m i t a t o d i e v e n t i d i p e g g i o r a m e n t o d e l c o m p e n s o - o s p e d a l i z z a z i o n i o s o m m i n i s t r a z i o n e e n d o v e n o s a d i d i u r e t i c i i n p r o n t o s o c c o r s o - s e n z a u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a " . A l c o n t r a r i o , p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a , " è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a s i a d e l l a m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e , s i a d e l l a m o r t a l i t à t o t a l e . I n u n a s i n d r o m e n o t o r i a m e n t e g r a v e c o m e l o s c o m p e n s o c a r d i a c o - o s s e r v a S e n n i - i l d a t o s u l l a m o r t a l i t à r a p p r e s e n t a i n d u b b i a m e n t e i l m i g l i o r r i s u l t a t o o t t e n i b i l e c o n u n a t e r a p i a . I n f i n e , l a p o o l e d a n a l y s i s d e i d u e t r i a l , V i c t o r i a i n p a z i e n t i p i ù g r a v i c o n r e c e n t e o s p e d a l i z z a z i o n e e V i c t o r i n p a z i e n t i a m b u l a t o r i a l i p i ù s t a b i l i , h a e v i d e n z i a t o u n b e n e f i c i o c o n s i s t e n t e s i a n e l l a r i d u z i o n e d e i p e g g i o r a m e n t i d e l l o s c o m p e n s o s i a n e l l a m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e . Q u e s t o m i p o r t a a c o n c l u d e r e c h e , p e r l a p r i m a v o l t a - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - a b b i a m o u n f a r m a c o , i l v e r i c i g u a t , c h e i n d u e t r i a l d i f a s e 3 h a d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a c o n s i s t e n t e a t t r a v e r s o l ' i n t e r o s p e t t r o d i r i s c h i o c l i n i c o " . L ' a n a l i s i c o m b i n a t a p r e - s p e c i f i c a t a d e i d a t i d e g l i s t u d i d i f a s e 3 V c t o r i a e V i c t o r o f f r e u n a v i s i o n e g l o b a l e d e l l ' e f f i c a c i a d i v e r i c i g u a t l u n g o l ' i n t e r o s p e t t r o c l i n i c o d e l l ' H F r E F , p r o s e g u e l a n o t a . C o n s i d e r a n d o p o p o l a z i o n i c o n e p i s o d i r e c e n t i d i s c o m p e n s o e p a z i e n t i p i ù s t a b i l i , q u e s t a a n a l i s i c o n s e n t e u n a v a l u t a z i o n e p i ù c o m p l e t a r i s p e t t o a i s i n g o l i t r i a l . N e l d e t t a g l i o , i r i s u l t a t i m o s t r a n o c h e i l f a r m a c o r i d u c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l r i s c h i o d i a n d a r e i n c o n t r o a l l ' e n d p o i n t c o m p o s i t o p r i m a r i o - o v v e r o m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e o r i c o v e r o p e r s c o m p e n s o c a r d i a c o - i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e d e l l o s t u d i o ( H r = 0 , 9 1 ; I c 9 5 % : 0 , 8 5 - 0 , 9 8 ; p n o m i n a l e = 0 , 0 0 9 ) . S o n o s t a t i i n o l t r e o s s e r v a t i u l t e r i o r i b e n e f i c i c l i n i c i : r i d u z i o n e d e l l ' 1 1 % d e l r i s c h i o d i C v d ( H r = 0 , 8 9 ; I c 9 5 % : 0 , 8 0 - 0 , 9 8 ; p n o m i n a l e = 0 , 0 2 ) ; r i d u z i o n e d e l 1 0 % d e l l a m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e ( H r = 0 , 9 0 ; I c 9 5 % : 0 , 8 2 – 0 , 9 9 ; p n o m i n a l e = 0 , 0 3 ) . I n a m b e d u e i c a s i , i r i s u l t a t i s i r i f e r i s c o n o a l l ' a g g i u n t a d i v e r i c i g u a t a l l a t e r a p i a m e d i c a o t t i m i z z a t a s e c o n d o l e l i n e e g u i d a . I r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i c o m b i n a t a d i V i c t o r i a e V i c t o r , c h e h a n n o c o i n v o l t o 1 1 . 1 5 5 p a z i e n t i c o n H F r E F , e v i d e n z i a n o i l v a l o r e d e l p r o g r a m m a c l i n i c o c o n v e r i c i g u a t s u t u t t o l o s p e t t r o d i r i s c h i o . N e l t r i a l r e g i s t r a t i v o d i f a s e 3 V i c t o r i a - r i p o r t a l a n o t a - v e r i c i g u a t è s t a t o s t u d i a t o i n u n a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o , c o n H F r E F e u n r e c e n t e e v e n t o d i s c o m p e n s o . I r i s u l t a t i h a n n o m o s t r a t o c h e i l f a r m a c o , a g g i u n t o a l l a G d m t , h a r i d o t t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o a s s o l u t o d e l l ' e n d p o i n t p r i m a r i o c o m p o s i t o - m o r t e c a r d i o v a s c o l a r e o p r i m o r i c o v e r o p e r i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a - d i 4 , 2 e v e n t i p e r 1 0 0 p a z i e n t i / a n n o r i s p e t t o a l p l a c e b o . S u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o V i c t o r i a - r i c o r d a B a y e r - v e r i c i g u a t è s t a t o a p p r o v a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i c o n H F r E F c h e h a n n o a v u t o u n r e c e n t e e p i s o d i o d i p e g g i o r a m e n t o c l i n i c o , c o m e u n r i c o v e r o p e r s c o m p e n s o o l a n e c e s s i t à d i u n a t e r a p i a d i u r e t i c a p e r v i a e n d o v e n o s a . I n p a r t i c o l a r e , i l f a r m a c o s i r i v o l g e a p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o d i n u o v i e v e n t i , n o n o s t a n t e s i a n o g i à i n t r a t t a m e n t o c o n l e t e r a p i e r a c c o m a n d a t e d a l l e l i n e e g u i d a ( c o m e A c e - i n i b i t o r i / A r n i , b e t a - b l o c c a n t i , M r a e S g l t 2 - i n i b i t o r i ) . R i c o n o s c e n d o q u e s t o b e n e f i c i o , l a d i c h i a r a z i o n e d i c o n s e n s o c o n g i u n t a E s c - H f a ( E u r o p e a n S o c i e t y o f C a r d i o l o g y - H e a r t F a i l u r e A s s o c i a t i o n ) i n c l u d e v e r i c i g u a t c o m e p o s s i b i l e " q u i n t o p i l a s t r o " t e r a p e u t i c o , d a a g g i u n g e r e a i 4 g i à c o n s o l i d a t i , p e r u n a g e s t i o n e p i ù c o m p l e t a d e i p a z i e n t i c o n H F r E F d o p o u n e v e n t o r e c e n t e d i s c o m p e n s o . " Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o s o t t o l i n e a i l r u o l o d i v e r i c i g u a t n e l c o n t r i b u i r e a r i d u r r e i l r i s c h i o r e s i d u o c h e p e r s i s t e n o n o s t a n t e u n a t e r a p i a o t t i m a l e " . C o m e d i m o s t r a t o n e i d u e s t u d i d i f a s e 3 - c o n t i n u a B a y e r - i l f a r m a c o p r e s e n t a u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a g e n e r a l m e n t e f a v o r e v o l e e d è b e n t o l l e r a t o n e i p a z i e n t i c o n i n s u f f i c i e n z a c a r d i a c a a f r a z i o n e d i e i e z i o n e r i d o t t a . L a t e r a p i a c o n v e r i c i g u a t p u ò e s s e r e i n t r o d o t t a e g e s t i t a c o n u n m o n i t o r a g g i o c l i n i c o l i m i t a t o , e n o n è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e e c c e s s i v a d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a r i s p e t t o a l p l a c e b o . L a d o s e i n i z i a l e r a c c o m a n d a t a d i v e r i c i g u a t è d i 2 , 5 m g u n a v o l t a a l g i o r n o , c o n i n c r e m e n t o g r a d u a l e - i n g e n e r e o g n i 2 s e t t i m a n e - f i n o a l l a d o s e d i m a n t e n i m e n t o t a r g e t d i 1 0 m g u n a v o l t a a l g i o r n o , s e b e n t o l l e r a t a d a l p a z i e n t e . I n o l t r e , l o s t u d i o V e l o c i t y h a d i m o s t r a t o c h e i n i z i a r e i l t r a t t a m e n t o c o n v e r i c i g u a t 5 m g ( a n z i c h é 2 , 5 m g ) è b e n t o l l e r a t o e c o n s e n t e d i r i d u r r e i p a s s a g g i d i t i t o l a z i o n e , f a c i l i t a n d o i l r a g g i u n g i m e n t o p i ù r a p i d o d e l l a d o s e t a r g e t d i 1 0 m g a l g i o r n o . I r i s u l t a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i p e r a p p r o v a z i o n e a l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . N o n o s t a n t e l ' i m p i e g o d e l l a t e r a p i a m e d i c a o t t i m i z z a t a s e c o n d o l e l i n e e g u i d a - s i r i m a r c a n e l l a n o t a - i p a z i e n t i c o n H F r E F c h e h a n n o r e c e n t e m e n t e a v u t o u n e p i s o d i o d i s c o m p e n s o c o n t i n u a n o a p r e s e n t a r e u n e l e v a t o r i s c h i o r e s i d u o . A 1 a n n o d a l l a d i m i s s i o n e , i n f a t t i , i l 7 3 % d i q u e s t i p a z i e n t i v a i n c o n t r o a u n a r i o s p e d a l i z z a z i o n e p e r q u a l s i a s i c a u s a o a m o r t e . Q u e s t i d a t i e v i d e n z i a n o l a n e c e s s i t à u r g e n t e d i o t t i m i z z a r e u l t e r i o r m e n t e l a g e s t i o n e t e r a p e u t i c a d e i p a z i e n t i c o n H F r E F d o p o u n e v e n t o d i s c o m p e n s o , p e r m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i e r i d u r r e i l c a r i c o d e l l a m a l a t t i a .