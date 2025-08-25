R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D o p o d u e o r e d i i n t e r r o g a t o r i o d a v a n t i a l g i p , C h r i s t i a n P e r s i c o h a c o n f e s s a t o o g g i , l u n e d ì 2 5 a g o s t o , d i a v e r u c c i s o T i n a S g a r b i n i , l a s u a e x c o m p a g n a d i 4 7 a n n i , t r o v a t a m o r t a i n c a s a a M o n t e c o r v i n o R o v e l l a , i n p r o v i n c i a d i S a l e r n o , l a m a t t i n a d e l 2 3 a g o s t o . P e r l ' u o m o , a c c u s a t o d i o m i c i d i o , è s t a t a d i s p o s t a l a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e . D o m a n i , i n t a n t o , l a p r o c u r a c o n f e r i r à l ' i n c a r i c o p e r l ' a u t o p s i a s u l c o r p o d e l l a d o n n a , c h e s a r e b b e s t a t a s t r a n g o l a t a i n c a s a . " I l m i o a s s i s t i t o è a f f r a n t o – a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s i l d i f e n s o r e d e l 3 6 e n n e , l ' a v v o c a t o M i c h e l e G a l l o – . G i à p r i m a d i e s s e r e f e r m a t o d a i c a r a b i n i e r i h a t e n t a t o i l s u i c i d i o . E ' m o l t o p r o v a t o " .