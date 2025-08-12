R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " O g n i 1 2 a g o s t o , S a n t ’ A n n a d i S t a z z e m a n o n è s o l o u n l u o g o d e l l a m e m o r i a : è u n a f e r i t a a p e r t a n e l l a c o s c i e n z a d e l P a e s e . O t t a n t u n o a n n i f a , a l l ’ a l b a , i r e p a r t i n a z i f a s c i s t i c i r c o n d a r o n o i l p a e s e . I n p o c h e o r e , 5 6 0 p e r s o n e f u r o n o m a s s a c r a t e . D o n n e e b a m b i n i t r a s c i n a t i f u o r i d i c a s a , a n z i a n i a b b a t t u t i n e i c o r t i l i , c o r p i a m m a s s a t i e b r u c i a t i . L e c a s e r i d o t t e i n c e n e r e , l e g r i d a c o p e r t e d a l c r e p i t a r e d e l l e f i a m m e " . L o d i c e S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e M e m o r i a n e l l a s e g r e t e r i a P d , o g g i p r e s e n t e a l l e c e l e b r a z i o n i a S a n t ' A n n a d i S t a z z e m a . " U n o r r o r e s e n z a g i u s t i f i c a z i o n e , u n a t t o d i p u r a b a r b a r i e c o n t r o u n a c o m u n i t à i n e r m e . O g g i t o r n i a m o q u i p e r o n o r a r e q u e l l e v i t e s p e z z a t e . M a l o f a c c i a m o i n u n m o n d o i n c u i l a v i o l e n z a c o n t r o i c i v i l i è t o r n a t a a d e s s e r e a r m a d e l i b e r a t a d i g u e r r a - p r o s e g u e - . A G a z a , g i o r n o d o p o g i o r n o , s i c o n s u m a u n m a s s a c r o i n u m a n o e i n a c c e t t a b i l e . I n t e r e f a m i g l i e c a n c e l l a t e , o s p e d a l i e s c u o l e c o l p i t e , l a f a m e u s a t a c o m e a r m a . A n c o r a p i ù s c o n v o l g e n t e è l ' i n e r z i a d i a l c u n i g o v e r n i o c c i d e n t a l i , i m m o b i l i d i f r o n t e a u n g e n o c i d i o s o t t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a d i u n c a p o d i g o v e r n o b e n i d e n t i f i c a b i l e : B e n j a m i n N e t a n y a h u . S a n t ’ A n n a c i i n s e g n a c h e n o n b a s t a r i c o r d a r e : b i s o g n a p a r l a r e , d e n u n c i a r e , a g i r e . P e r c h é i l s i l e n z i o , i e r i c o m e o g g i , è c o m p l i c i t à " .