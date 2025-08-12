R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " A 8 1 a n n i d a l l ' e c c i d i o n a z i f a s c i s t a d i S a n t ’ A n n a d i S t a z z e m a , r i n n o v i a m o i l r i c o r d o d i u n a p a g i n a t e r r i b i l e d e l l a s t o r i a d e l N o v e c e n t o . L a m e m o r i a d i q u a n t o a c c a d u t o d e v e f a r s i s e m p r e p i ù c o s c i e n z a d e l l ’ a t r o c e b a r b a r i e c h e v e n n e c o n s u m a t a c o n t r o i n n o c e n t i e d e l p r e z z o a l t i s s i m o c h e f u p a g a t o p e r l a c o n q u i s t a d e l l e l i b e r t à . U n p e n s i e r o p r o f o n d o e r i s p e t t o s o a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e , a c u i c i s t r i n g i a m o n e l r i c o r d o e n e l d o l o r e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .