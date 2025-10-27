R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i c e n d a S t e l l a n t i s è u n a v i c e n d a n a z i o n a l e c h e p u r t r o p p o n o n s t a a v e n d o l a r i l e v a n z a c h e m e r i t e r e b b e . P e r s o n a l m e n t e r i t e n g o c h e c i s i a u n p i a n o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e c h e s i c o m p l e t e r à d o p o l e e l e z i o n i d e l 2 0 2 7 c o n u n a c c o r d o c h e S t e l l a n t i s h a f a t t o a n c h e c o n i l g o v e r n o . P e r q u e s t a r a g i o n e p r o p o r r ò a t u t t i i l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e e a i s e g r e t a r i n a z i o n a l i d e i s i n d a c a t i u n a g r a n d e i n i z i a t i v a d i m o b i l i t a z i o n e s u q u e s t a e m e r g e n z a e p i ù i n g e n e r a l e s u l l ' a u t o m o t i v e " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , a m a r g i n e d e l c o n v e g n o s u l l a c r i s i d e l l ' a u t o m o t i v e o r g a n i z z a t o q u e s t a m a t t i n a a C a s s i n o c o n o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i , i m p r e n d i t o r i d e l l ' i n d o t t o e c i t t a d i n i . " N e g l i s t a b i l i m e n t i i t a l i a n i d i S t e l l a n t i s c i s o n o e s o d i i n c e n t i v a t i , u n m a s s i c c i o u s o d e l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e , e n o n c r e d o c i s a r a n n o n u o v i m o d e l l i c o m e E l k a n n h a d e t t o i n P a r l a m e n t o , p e r c h é S t e l l a n t i s h a u n g i g a n t e s c o p r o b l e m a d i c a s h f l o w , c o n s e g u e n z a d i i n v e s t i m e n t i s b a g l i a t i , e u n a v i s i o n e t o t a l m e n t e f i n a n z i a r i z z a t a e n o n i n d u s t r i a l e . E ' u n a b a t t a g l i a c h e v a p o r t a t a a u n l i v e l l o s u p e r i o r e e c o m b a t t u t a c o n f o r z a , m a a c c a n t o a q u e s t o v a f a t t o u n p i a n o a u t o m o t i v e c o n i n c e n t i v i d i v e r s i d a q u e l l i p r e v i s t i i n m a n o v r a , c h e s o n o s b a g l i a t i e v a n n o c o r r e t t i , e p o l i t i c h e s u l c o s t o d e l l ' e n e r g i a . L a n o s t r a p r o p o s t a è c h i a r a : a l g o v e r n o a b b i a m o s u g g e r i t o d i r i n n o v a r e l e c o n c e s s i o n i a i p r o d u t t o r i d i i d r o e l e t t r i c o a u n p r e z z o f i s s a t o d i 6 0 e u r o m e g a w a t t o r a c h e p e r m e t à v a d a a l l e i n d u s t r i e i t a l i a n e p e r c o n s e n t i r e l o r o d i e s s e r e c o m p e t i t i v e c o n t e d e s c h i e s p a g n o l i . P u r t r o p p o a l m o m e n t o q u e s t e s c e l t e n o n s o n o n e l r a d a r d e l g o v e r n o " . " L a s i t u a z i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i d i C a s s i n o , c h e a n d r e b b e a s s o l u t a m e n t e r i c o m p r e s a n e l l ' e s t e n s i o n e d e l l a Z e s , è d e s o l a n t e . L i v i s i t a i a n n i f a i n s i e m e a M a r c h i o n n e q u a n d o q u i s i p r o d u c e v a n o 1 3 5 . 0 0 0 m a c c h i n e m e n t r e q u e s t ' a n n o n e v e r r a n n o p r o d o t t e m e n o d i 2 0 . 0 0 0 e c i l a v o r a n o m e t à d e l l e p e r s o n e . B i s o g n a m e t t e r e l ' a t t e n z i o n e s u q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o s u S t e l l a n t i s p e r c h é a l t r i m e n t i n e l g i r o d i d u e a n n i n o n a v r e m o p i ù u n a i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a " .