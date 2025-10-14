R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e i n c u i s o n o p r e s e n t i o s t e n t a z i o n i d i u n p e r i c o l o s o s p r e g i o d e l d i r i t t o , è s i g n i f i c a t i v o c h e l a r e l a z i o n e f r a l a R e p u b b l i c a e l a C h i e s a i n I t a l i a s i b a s i s u u n a c o r n i c e d i r e g o l e c o n d i v i s e e r i s p e t t a t e d a a m b o l e p a r t i . I P a t t i L a t e r a n e n s i , c h e , n e l 1 9 2 9 , m i s e r o f i n e a l l a c o s i d d e t t a ' q u e s t i o n e r o m a n a ' e c h e f u r o n o i n s e r i t i , n e l 1 9 4 7 , d a l l ’ A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e n e l l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a , l ’ A c c o r d o c h e , n e l 1 9 8 4 , h a p i e n a m e n t e a l l i n e a t o q u a d r o p a t t i z i o , d i s p o s i z i o n i d e l l a C a r t a f o n d a m e n t a l e d ’ I t a l i a e s v i l u p p i p r o m o s s i d a l l a C h i e s a c o n i l C o n c i l i o V a t i c a n o I I " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l ' i n c o n t r o c o n P a p a L e o n e X I V . " I l n u o v o A c c o r d o , r i f l e t t e n d o u n a c o n c e z i o n e m a t u r a e d e q u i l i b r a t a d e i r a p p o r t i t r a S t a t o e C h i e s a C a t t o l i c a , a f f e r m a u n a p i e n a l i b e r t à d i r e l i g i o n e e d i c o s c i e n z a , c o n d i z i o n e p e r c h é l a p e r s o n a p o s s a m a n i f e s t a r e l a s u a d i g n i t à e , c o n e s s a , l a s u a v o c a z i o n e a l l a a f f e r m a z i o n e d e l l a p r o p r i a a u t o n o m i a e r e s p o n s a b i l i t à . L a c o r n i c e p a t t i z i a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - i n v e r a a n c o r a o g g i l a f r u t t u o s a a l l e a n z a t r a C h i e s a C a t t o l i c a e S t a t o i t a l i a n o , ' c i a s c u n o n e l p r o p r i o o r d i n e i n d i p e n d e n t i e s o v r a n i ' , m a u n i t i n e l c o m u n e o b i e t t i v o d i t u t e l a r e e a c c r e s c e r e i l b e n e c o m u n e " . " L a s o l i d i t à d e l r a p p o r t o c o n l a C h i e s a c a t t o l i c a h a s i g n i f i c a t o p e r l ’ I t a l i a – e t e n g o a r i c o r d a r l o i n q u e s t a o c c a s i o n e – u n r a f f o r z a m e n t o d e l p a t r i m o n i o v i t a l e e i n d i v i s i b i l e d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e , a c c r e s c e n d o l a c o e s i o n e d e l p o p o l o i t a l i a n o , c o n t r i b u e n d o a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c h e c i a s c u n o p o r t a v e r s o l a c o m u n i t à i n c u i v i v e . L a C h i e s a c a t t o l i c a h a s v o l t o e c o n t i n u a a s v o l g e r e u n ’ a z i o n e m i r a b i l e a s o s t e g n o d e l l e f r a n g e p i ù d e b o l i d e l l a p o p o l a z i o n e . E p e r q u e s t o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - l e s i a m o p r o f o n d a m e n t e r i c o n o s c e n t i " .