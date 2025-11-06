R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a d i u n a u l t e r i o r e v i t t i m a d e l l o s p i o n a g g i o e f f e t t u a t o d a P a r a g o n è g r a v i s s i m a . E s p r i m i a m o a n c h e n o i l a p i e n a s o l i d a r i e t à a F r a n c e s c o N i c o d e m o , c o m u n i c a t o r e p r o f e s s i o n i s t a , n u o v o o b i e t t i v o d i q u e s t a g r a v i s s i m a v i o l a z i o n e . Q u e s t o f a t t o s e g u e q u e l l i c h e h a n n o r i g u a r d a t o s p i o n a g g i o a d a n n i d i g i o r n a l i s t i , c o m e i l d i r e t t o r e d i F a n p a g e , o a t t i v i s t i . S o n o p a s s a t i m e s i . A b b i a m o s o l l e c i t a t o p i ù v o l t e e i n v a r i m o d i i l G o v e r n o a d i r e a l P a r l a m e n t o e d a l P a e s e c o s a s i a s u c c e s s o , c o m e s i a p o s s i b i l e c h e i n u n a d e m o c r a z i a s i s v i l u p p i u n a i n t e n s i v a a t t i v i t à d i s p i o n a g g i o a i d a n n i d i o b i e t t i v i s e n s i b i l i p e r l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e . N e s s u n a r i s p o s t a è s t a t a d a t a . È u n f a t t o m o l t o g r a v e " . C o s ì W a l t e r V e r i n i , c a p o g r u p p o P d i n A n t i m a f i a i n t e r v i s t a t o d a R a d i o P o p o l a r e . " C o m e è g r a v e c h e l o s t e s s o G o v e r n o e m a g g i o r a n z a , e i l s o t t o s e g r e t a r i o F a z z o l a r i i n q u e s t e o r e , u t i l i z z i n o l a s e r i a e r e s p o n s a b i l e a u d i z i o n e d i S i g f r i d o R a n u c c i i n A n t i m a f i a p e r g r a v i a t t a c c h i a l c o n d u t t o r e d i R e p o r t e a l l a s u a t r a s m i s s i o n e . N e s s u n o i n A n t i m a f i a , n é i l s e n a t o r e S c a r p i n a t o n é i l c o n d u t t o r e d i R e p o r t , h a n n o i n a l c u n m o d o f a t t o r i f e r i m e n t o a c o n n e s s i o n i t r a p o l e m i c h e c o n t r o l a t r a s m i s s i o n e d a p a r t e d e l G o v e r n o o a p o s s i b i l i p e d i n a m e n t i d i u o m i n i d e i s e r v i z i , c o n i l g r a v i s s i m o a t t e n t a t o d i P o m e z i a a R a n u c c i . A l l o r a , i n v e c e d i a v v e l e n a r e i l c l i m a , i n v e c e d i c e r c a r e d i d e l e g i t t i m a r e R a n u c c i e R e p o r t , s i c o n t r i b u i s c a i n t u t t e l e s e d i , p a r l a m e n t a r i e n o n , a s g o m b r a r e o g n i i n t e r r o g a t i v o , a d i s s i p a r e u r g e n t e m e n t e o p a c i t à . N e v a d e l l a l i b e r t à d ' i n f o r m a z i o n e , d e l l a d i f e s a d e i p r e s i d i d e m o c r a t i c i d i q u e s t o a p a e s e " , c o n c l u d e .