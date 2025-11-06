R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l f i a n c o d i F r a n c e s c o N i c o d e m o , p r o f e s s i o n i s t a e a m i c o . È i n a c c e t t a b i l e c h e u n c o n s u l e n t e e s p i n d o c t o r v i c i n o a l P d s i s c o p r a s p i a t o d a P a r a g o n . P r e o c c u p a n o i l s i l e n z i o d e l G o v e r n o e l ' i m p u n i t à d i c h i n e h a a u t o r i z z a t o l ' u t i l i z z o , a n c h e n e l m o n d o p o l i t i c o . A s p e t t i a m o r i s p o s t e ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d , s u l c a s o d e l l ’ u t i l i z z o d e l l o s p y w a r e P a r a g o n n e i c o n f r o n t i d e l c o n s u l e n t e p o l i t i c o , F r a n c e s c o N i c o d e m o .