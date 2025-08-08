( A d n k r o n o s ) - I l p a n o r a m a d e l l ' i d e n t i t à d i g i t a l e i n I t a l i a è i n p i e n a e v o l u z i o n e . D o p o u n d e c e n n i o d a l l a s u a i n t r o d u z i o n e , l o S p i d ( S i s t e m a P u b b l i c o d i I d e n t i t à D i g i t a l e ) è d i v e n t a t o p e r m i l i o n i d i i t a l i a n i i l p r i n c i p a l e c a n a l e d i a c c e s s o a i s e r v i z i o n l i n e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . D a l f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o a l l e p r a t i c h e I n p s , p a s s a n d o p e r i b o n u s , i b a n d i d i f i n a n z i a m e n t o e l e c o m u n i c a z i o n i c o n l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e , l o S p i d è l o s t r u m e n t o c h e h a p e r m e s s o d i a c c e l e r a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l n o s t r o P a e s e , m i g l i o r a n d o l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a n e l p a n o r a m a e u r o p e o . S e n e i p r o s s i m i a n n i l a t e n d e n z a s a r à q u e l l a d i p r i v i l e g i a r e u n ' i d e n t i t à d i g i t a l e c e n t r a l i z z a t a - l a C a r t a d ' I d e n t i t à E l e t t r o n i c a ( C I E ) , c h e p e r m e t t e r à i n f u t u r o l ' a c c e s s o a l l ’ I T W a l l e t - p e r i l m o m e n t o l o S p i d r e s t a a t u t t i g l i e f f e t t i l o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e p e r i n t e r a g i r e c o n l ' e c o s i s t e m a d i g i t a l e i t a l i a n o , c o m e t e s t i m o n i a n o i c i r c a 4 1 m i l i o n i d i i d e n t i t à r i l a s c i a t e e g l i o l t r e 1 , 2 m i l i a r d i d i a u t e n t i c a z i o n i a l l ’ a n n o r i l e v a t e d a l l ’ A g i d ( l ’ A g e n z i a p e r I ’ I t a l i a D i g i t a l e ) c o r r i s p o n d e n t i a d a l t r e t t a n t i a c c e s s i a s e r v i z i d i g i t a l i d e l l a P a e n o n s o l o . I n q u e s t a f a s e l a s c e l t a d e i g e s t o r i d i i d e n t i t à d i g i t a l e ( I d e n t i t y P r o v i d e r ) a s s u m e u n ' i m p o r t a n z a c r u c i a l e , s p e c i a l m e n t e p e r q u a n t o r i g u a r d a i c o s t i . S e b b e n e i l s e r v i z i o s i a s t a t o c o n c e p i t o p e r e s s e r e g r a t u i t o p e r i c i t t a d i n i , a l c u n i p r o v i d e r h a n n o r e c e n t e m e n t e i n t r o d o t t o t a r i f f e p e r i l r i l a s c i o o p e r i l r i n n o v o . I n q u e s t o c o n t e s t o , d i v e r s i I d e n t i t y P r o v i d e r c o n t i n u a n o a o f f r i r e l ' a t t i v a z i o n e e i l r i n n o v o d e l l o S p i d i n m o d o c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o , s o s t e n e n d o l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e s e n z a g r a v a r e s u i c i t t a d i n i e s u l l e i m p r e s e . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l r i l a s c i o d i S P I D , i 1 3 p r o v i d e r i t a l i a n i o p e r a t i v i ( A r u b a , E t n a , I n f o C a m e r e , I n t e s i G r o u p , L e p i d a , N a m i r i a l , P o s t e , R e g i s t e r , S i e l t e , T e a m S y s t e m , T i n e x t a I n f o c e r t , T I T r u s t T e c h n o l o g i e s ) p r e v e d o n o a l m e n o u n a m o d a l i t à d i r i c o n o s c i m e n t o g r a t u i t a p e r l ’ u t e n t e , m e n t r e p e r i l r i n n o v o s o l o a l c u n i ( A r u b a , T i n e x t a I n f o c e r t e R e g i s t e r ) a l m o m e n t o p r e v e d o n o d e i c o s t i . O g n u n o d i e s s i o f f r e d i v e r s e m o d a l i t à d i i d e n t i f i c a z i o n e , t r a c u i i l r i c o n o s c i m e n t o d i p e r s o n a p r e s s o u f f i c i a b i l i t a t i o l ' i d e n t i f i c a z i o n e o n l i n e t r a m i t e C i e , C a r t a N a z i o n a l e d e i S e r v i z i ( C n s ) e f i r m a d i g i t a l e c h e r a p p r e s e n t a n o l e o p z i o n i p i ù d i f f u s e e a c o s t o z e r o . T r a l e r e a l t à c h e g a r a n t i s c o n o l a g r a t u i t à d e l s e r v i z i o – s i a i n f a s e d i e m i s s i o n e s i a d i r i n n o v o - c ’ è I D I n f o c a m e r e , i l s e r v i z i o d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e , c h e s i p o s i z i o n a c o m e u n o d e i s o g g e t t i a t t i v i n e l s o s t e n e r e l ' a c c e s s o a i s e r v i z i d i g i t a l i , o f f r e n d o a g l i i m p r e n d i t o r i u n ' o p z i o n e a f f i d a b i l e e s e n z a c o s t i p e r c o n t i n u a r e a u t i l i z z a r e l ' i d e n t i t à d i g i t a l e i n u n ' e c o n o m i a d a t a d r i v e n . L ' e c o n o m i a d i g i t a l e , i n f a t t i , r i v e s t e u n r u o l o c r u c i a l e p e r l ' I t a l i a , a g e n d o d a c a t a l i z z a t o r e p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e l ' i n n o v a z i o n e . S e t t o r i c o m e l ' e - c o m m e r c e , i s e r v i z i o n l i n e , i l c l o u d c o m p u t i n g e l o s v i l u p p o d i s o f t w a r e s o n o i n f o r t e e s p a n s i o n e , c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o e s t i m o l a n d o g l i i n v e s t i m e n t i . L a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , i n p a r t i c o l a r e d e l l e P m i c h e c o s t i t u i s c o n o l a l a r g a p a r t e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o , a u m e n t a l a p r o d u t t i v i t à e l ' e f f i c i e n z a , p e r m e t t e n d o a n c h e a l l e r e a l t à p i ù p i c c o l e e m e n o s t r u t t u r a t e d i c o m p e t e r e c o n p i ù p o s s i b i l i t à d i s u c c e s s o a n c h e s u s c a l a g l o b a l e . L ' a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e d i g i t a l i e l ’ a u t o m a z i o n e d e i p r o c e s s i p a s s a n o n e c e s s a r i a m e n t e p e r l ’ u t i l i z z o e s t e s o d e l l ’ i d e n t i t à d i g i t a l e - i n d i s p e n s a b i l e p e r a u t e n t i c a r s i n e l l ’ a m b i t o d i o g n i t i p o d i p r o c e d u r a , s i a a m m i n i s t r a t i v a s i a p r o d u t t i v a - e s t a r i v o l u z i o n a n d o t u t t i i s e t t o r i d e i s e r v i z i s i a i n a m b i t o p u b b l i c o c h e p r i v a t o c o m p r e s i i s e r v i z i f i n a n z i a r i ( F i n t e c h ) . P r o c e s s i c h e s t a n n o a t t r a v e r s a n d o i n m o d o c a p i l l a r e l a v i t a d i c i t t a d i n i e i m p r e s e e c h e v a n n o g e s t i t i i n m o d o c o n s a p e v o l e . L ' a c c e s s o a I n t e r n e t a d a l t a v e l o c i t à e l a d i f f u s i o n e m a s s i v a n e l l ’ u t i l i z z o d i s e r v i z i p e r l ’ i d e n t i t à d i g i t a l e - o g g i a t t r a v e r s o l o S p i d , l a C i e e l a C n s d o m a n i a t t r a v e r s o i l W a l l e t - s o n o l a c o n d i z i o n e p e r a s s i c u r a r e i n t e r a z i o n i s e m p r e p i ù f l u i d e t r a c i t t a d i n i e i m p r e s e d a u n l a t o , e P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e m e r c a t o d a l l ’ a l t r o . L ' e v o l u z i o n e i n a t t o m i r a a d o t a r e l ' I t a l i a d i u n o s t r u m e n t o d i i d e n t i f i c a z i o n e d i g i t a l e p i ù m o d e r n o e i n t e g r a t o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s e m p l i f i c a r e l ' e s p e r i e n z a d e g l i u t e n t i . F i n o a l c o m p l e t a m e n t o d i q u e s t a c o m p l e s s a t r a n s i z i o n e , l o S p i d c o n t i n u e r à d u n q u e a s v o l g e r e i l s u o r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e , s u p p o r t a t o d a i p r o v i d e r c h e n e g a r a n t i s c o n o i l f u n z i o n a m e n t o .