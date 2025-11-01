M i l a n o , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c a m b i a m e n t o n o r m a t i v o d e l s e t t o r e s p a z i a l e i t a l i a n o ” , l a l e g g e n . 8 9 d e l 1 3 g i u g n o 2 0 2 5 ( D i s p o s i z i o n i p e r l ' e c o n o m i a d e l l o s p a z i o ) , “ è i n d i s p e n s a b i l e . I l c a m b i o d i p a r a d i g m a , c o n i l p r o g r e s s i v o i n g r e s s o d e i p r i v a t i e d e l l e p a r t n e r s h i p p u b b l i c o p r i v a t o - n o n s o l o i n E u r o p a , m a a n c h e i n I t a l i a e o l t r e o c e a n o - r i c h i e d e u n ' a t t i v i t à d i c o n t r o l l o e r e g o l a m e n t a z i o n e c h e c o n s e n t a a t u t t i d i p o t e r c o m p e t e r e i n m a n i e r a e f f i c a c e e d e f f i c i e n t e , e v i t a n d o s o v r a s t r u t t u r e e r e n d e n d o s n e l l o t u t t o i l s i s t e m a ” . C o s ì , T e o d o r o V a l e n t e , p r e s i d e n t e d e l l ' A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a - A s i , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 . L a l e g g e n . 8 9 / 2 5 c i t a t a d a V a l e n t e h a l ' o b i e t t i v o d i i n c e n t i v a r e l ' e c o n o m i a s p a z i a l e , p r o m u o v e r e l ' i n n o v a z i o n e , d e f i n i r e r e s p o n s a b i l i t à e s t a b i l i r e p r o c e d u r e d i a u t o r i z z a z i o n e p e r l e a t t i v i t à s p a z i a l i , a f f i d a n d o a l l ' A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a ( A s i ) u n r u o l o c h i a v e d i i s t r u t t o r i a t e c n i c a . I l p r e s i d e n t e V a l e n t e c o m m e n t a , p o i , l e p r o s p e t t i v e f u t u r e d e l l ' e c o n o m i a s p a z i a l e : “ S o n o e c c e l l e n t i - a f f e r m a - b a s t a g u a r d a r e l e s t i m e , n o t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . L ' e c o n o m i a d e l l o s p a z i o , a n c h e i n I t a l i a , è u n v o l a n o d i c r e s c i t a n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . D a g l i u l t i m i d a t i a d i s p o s i z i o n e , s i o s s e r v a u n a n o t e v o l e c r e s c i t a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a n u m e r o s i t à d e g l i o p e r a t o r i , g l i a d d e t t i a l s e t t o r e e i l f a t t u r a t o - s p i e g a - L ' I t a l i a è u n P a e s e i n g r a d o d i p r e s i d i a r e t u t t i i d o m i n i d e l l o s p a z i o : d a l l ' o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a , u n n o s t r o p u n t o d i f o r z a s t o r i c o , a l l ' a c c e s s o a l l o s p a z i o , a l l a s c i e n z a , a l l ' e s p l o r a z i o n e , a l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i e a l l a n a v i g a z i o n e , g r a z i e a l n o s t r o e c o s i s t e m a a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o e c o m p e t e n t e , i n t e r n a z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t o . Q u e s t o n o s t r o i m p e g n o s a r à r i b a d i t o n e l l ' a m b i t o d e l l a p r o s s i m a m i n i s t e r i a l e , c h e s i t e r r à a B r e m a a f i n e n o v e m b r e , d e l l ' A g e n z i a S p a z i a l e E u r o p e a ” . I n t a l e c o n t e s t o , “ i l r u o l o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è i m p o r t a n t e ” i n p a r t i c o l a r e “ n e l l ’ a m b i t o d e i s i s t e m i d i g u i d a e d e l l e a t t i v i t à d i s p e r i m e n t a z i o n e - s o t t o l i n e a V a l e n t e - È u n t e m a r i l e v a n t e , c h e h a d e i r i s v o l t i a n c h e d i c a r a t t e r e e t i c o ” . G u a r d a n d o a l f u t u r o d e l s e t t o r e , p e r i l p r e s i d e n t e V a l e n t e c ’ è b i s o g n o d i “ f o r m a r e e i n t e r c e t t a r e p i ù t a l e n t i , s o p r a t t u t t o n e l l e d i s c i p l i n e S t e m , c h e r i g u a r d a n o l a s c i e n z a , l a t e c n o l o g i a , l ' i n g e g n e r i a e l a m a t e m a t i c a . C i s t i a m o f o r t e m e n t e i m p e g n a n d o c o m e A g e n z i a , i n s i e m e a g l i a l t r i a t t o r i c o i n v o l t i , i n m o d o d a p o t e r f a r i n m o d o c h e l e a t t i v i t à c o n o s c i t i v e e d i d i v u l g a z i o n e p o s s a n o s t i m o l a r e g l i i n t e r e s s i i n g r a d o d i f a r s c o c c a r e l a s c i n t i l l a n e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i ” , c o n c l u d e .