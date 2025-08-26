R o m a , 2 6 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - U n t e a m i n t e r n a z i o n a l e g u i d a t o d a r i c e r c a t o r i d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i A s t r o f i s i c a e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a h a c o n f e r m a t o e c a r a t t e r i z z a t o t r e n u o v i e s o p i a n e t i d e l l a c a t e g o r i a ' N e t t u n i a n i c a l d i ' , p i a n e t i e x t r a s o l a r i c o n d i m e n s i o n i e m a s s e s i m i l i a q u e l l e d i U r a n o e N e t t u n o m a c h e s i m u o v o n o i n t o r n o a l l e l o r o s t e l l e s u o r b i t e m o l t o p i ù s t e t t e ( p o c h i g i o r n i i n v e c e d i u n c e n t i n a i o d i a n n i ) . L e s c o p e r t e s o n o s t a t e r e s e p o s s i b i l i g r a z i e a l p r o g r a m m a H o t N e p t u n e I n i t i a t i v e e a l l e m i s u r e d i a l t a p r e c i s i o n e e f f e t t u a t e c o n g l i s p e t t r o g r a f i H a r p s a l l ’ O s s e r v a t o r i o L a S i l l a d e l l ’ E s o i n C i l e e H a r p s - N i n s t a l l a t o s u l t e l e s c o p i o n a z i o n a l e G a l i l e o d e l l ’ I n a f n e l l e C a n a r i e , i n S p a g n a , i n t e g r a n d o i d a t i r a c c o l t i d a l t e l e s c o p i o s p a z i a l e T e s s d e l l a N a s a . T r a i t r e p i a n e t i s p i c c a T o i - 5 8 0 0 b , i l n e t t u n i a n o p i ù e c c e n t r i c o m a i o s s e r v a t o a l l ’ i n t e r n o d e l c o s i d d e t t o ' d e s e r t o d e i N e t t u n i a n i c a l d i ' , u n a r e g i o n e d e l l o s p a z i o d o v e s i r i s c o n t r a u n a m a r c a t a s c a r s i t à d i p i a n e t i d i d i m e n s i o n i s i m i l i a q u e l l e d i N e t t u n o m a s u o r b i t e m o l t o v i c i n e a l l e p r o p r i e s t e l l e , s c a r s i t à c h e p u ò e s s e r e c a u s a t a d a d i v e r s i f e n o m e n i , c o m e l a m i g r a z i o n e p l a n e t a r i a , i n c u i l ' o r b i t a d e i p i a n e t i v i e n e m o d i f i c a t a , l ' e v a p o r a z i o n e a t m o s f e r i c a c h e p o r t a a u n a d i m i n u z i o n e d e l l e l o r o d i m e n s i o n i o l ' i n t e r a z i o n e g r a v i t a z i o n a l e c o n a l t r i c o r p i r e l a t i v a m e n t e v i c i n i . I n p a r t i c o l a r e , q u e s t a z o n a d e s e r t i c a c o m p r e n d e p i a n e t i c o n r a g g i d a c i r c a 3 a 7 v o l t e q u e l l i t e r r e s t r i e p e r i o d i o r b i t a l i i n f e r i o r i a p o c h i g i o r n i . N a t o d a u n a c o l l a b o r a z i o n e t r a r i c e r c a t o r i i t a l i a n i e s t a t u n i t e n s i , i l p r o g r a m m a H n e i h a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i s c o p r i r e e m i s u r a r e c o n g r a n d e p r e c i s i o n e l e m a s s e e l e a l t r e p r o p r i e t à f i s i c h e e o r b i t a l i d e i c a n d i d a t i N e t t u n i a n i c a l d i i d e n t i f i c a t i d a l s a t e l l i t e T e s s . T a l i m i s u r e p e r m e t t o n o d i s e l e z i o n a r e i m i g l i o r i t a r g e t d a p u n t a r e c o n i t e l e s c o p i d i n u o v a g e n e r a z i o n e c o m e i l J a m e s W e b b S p a c e T e l e s c o p e , p e r d e t e r m i n a r e l a c o m p o s i z i o n e c h i m i c a d e l l e a t m o s f e r e d i q u e s t i p i a n e t i . L a c a p a c i t à d i m i s u r a r e l e m a s s e c o n s t r u m e n t i d i a l t a p r e c i s i o n e c o n s e n t e d i c o n f e r m a r e l a n a t u r a p l a n e t a r i a d i q u e s t i c o r p i e d i v a l u t a r e l a l o r o e v o l u z i o n e d i n a m i c a e s t r u t t u r a l e . I p r i m i r i s u l t a t i d e l p r o g r a m m a H o n e i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i p e r l a p r i m a v o l t a i n d u e a r t i c o l i s c i e n t i f i c i a p p e n a a c c e t t a t i p e r l a p u b b l i c a z i o n e s u l l a r i v i s t a A s t r o n o m y & A s t r o p h y s i c s . C o m e s p i e g a L u c a N a p o n i e l l o , p r i m o a u t o r e d e l p r i m o a r t i c o l o , e x s t u d e n t e d i d o t t o r a t o a l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , o r a p o s t - d o c I n a f e f o n d a t o r e d e l p r o g r a m m a H o n e i , “ T o i - 5 8 0 0 b è u n s u b - N e t t u n o m o l t o v i c i n o a l l a p r o p r i a s t e l l a , c o n u n p e r i o d o o r b i t a l e d i s o l i 2 , 6 g i o r n i . H a u n r a g g i o d i c i r c a 2 , 5 v o l t e q u e l l o t e r r e s t r e e u n a m a s s a d i c i r c a 9 , 5 v o l t e q u e l l a t e r r e s t r e . C i ò c h e n e t e s t i m o n i a l ’ u n i c i t à è l ’ e l e v a t a e c c e n t r i c i t à o r b i t a l e , i n u s u a l e p e r p i a n e t i c o n o r b i t e c o s ì s t r e t t e c h e , p e r e f f e t t o d e l l e f o r z e m a r e a l i , d i n o r m a s i ‘ c i r c o l a r i z z a n o ’ r a p i d a m e n t e . Q u e s t a e c c e n t r i c i t à l a s c i a i p o t i z z a r e c h e i l p i a n e t a s i a a n c o r a i n f a s e d i m i g r a z i o n e o r b i t a l e o i n f l u e n z a t o g r a v i t a z i o n a l m e n t e d a u n a l t r o c o r p o c e l e s t e n e l s i s t e m a , a n c o r a d a i n d i v i d u a r e . I n o l t r e , T o i - 5 8 0 0 b s i s t a p r o g r e s s i v a m e n t e a v v i c i n a n d o a l l a s u a s t e l l a , p e r d e n d o m o m e n t o a n g o l a r e , e i n f u t u r o p o t r e b b e s t a b i l i z z a r s i i n u n a r e g i o n e a n c o r a p i ù i n t e r n a d e l d e s e r t o d e i N e t t u n i a n i c a l d i ” . I l s e c o n d o p i a n e t a , c l a s s i f i c a t o c o m e T o i - 5 8 1 7 b , h a u n ’ o r b i t a p i ù a m p i a d i c i r c a 1 5 , 6 g i o r n i e d è i d e a l e p e r s t u d i a t m o s f e r i c i g r a z i e a l l a l u m i n o s i t à d e l l a s u a s t e l l a o s p i t e . I n u n s e c o n d o a r t i c o l o d e l p r o g r a m m a H o n e i , c o n p r i m a a u t r i c e F r a n c e s c a M a n n i , d o t t o r a n d a p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d e l p r o f e s s o r L u i g i M a n c i n i , v i e n e p r e s e n t a t a l a s c o p e r t a d i T o i - 5 7 9 5 b , u n “ s u p e r - N e t t u n o c a l d o ” i n o r b i t a c o n u n p e r i o d o d i 6 , 1 4 g i o r n i a t t o r n o a u n a s t e l l a p o v e r a d i m e t a l l i ( o v v e r o d i e l e m e n t i p i ù p e s a n t i d e l l ’ i d r o g e n o e d e l l ’ e l i o ) . “ L ' e s o p i a n e t a è s t a t o s c o p e r t o d a l s a t e l l i t e T e s s i n t o r n o a l l a s t e l l a T o i - 5 7 9 5 , a c i r c a 1 6 2 p a r s e c ( o s s i a c i r c a 5 2 8 a n n i l u c e ) d a l l a T e r r a - s p i e g a M a n n i - È s t a t o p o i o s s e r v a t o a n c h e c o n l o s p e t t r o g r a f o H a r p s , p e r m i s u r a r e l e v a r i a z i o n i d i v e l o c i t à r a d i a l e e q u i n d i s t i m a r e l a m a s s a d e l p i a n e t a . L a s t e l l a è u n p o ’ p i ù g r a n d e d e l S o l e m a p i ù p o v e r a d i m e t a l l i . I l p i a n e t a h a u n ’ o r b i t a m o l t o s t r e t t a e c i r c o l a r e , e c a r a t t e r i s t i c h e d a ‘ s u p e r - N e t t u n o c a l d o ’ , o v v e r o m a s s a e r a g g i o s u p e r i o r i a q u e l l i d i N e t t u n o , m a t e m p e r a t u r e e l e v a t e " . “ Q u e s t o p i a n e t a - a g g i u n g e M a n n i - s i i n s e r i s c e a l c o n f i n e d e l d e s e r t o d e i N e t t u n i a n i c a l d i e l a s u a o r b i t a q u a s i c i r c o l a r e e l a c o m p o s i z i o n e s t e l l a r e p o n g o n o s f i d e a i m o d e l l i d i f o r m a z i o n e p l a n e t a r i a a t t u a l i , s u g g e r e n d o c h e d i n a m i c h e s u c c e s s i v e a l l a f o r m a z i o n e a b b i a n o m o d e l l a t o l a s u a c o n f i g u r a z i o n e a t t u a l e ” . D o p o l a s c o p e r t a d e l p i a n e t a u l t r a - d e n s o T o i - 1 8 5 3 b , " c o n f e r m i a m o l ’ i n t e r e s s e c r u c i a l e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r i l d e s e r t o d e i N e t t u n i a n i c a l d i . Q u e s t i r i s u l t a t i g e t t a n o n u o v a l u c e s u i p r o c e s s i d i m i g r a z i o n e e p e r d i t a a t m o s f e r i c a , f o n d a m e n t a l i p e r c a p i r e l a f o r m a z i o n e d i q u e s t o t i p o d i m o n d i ” , d i c e L u c a N a p o n i e l l o . T a l i r i s u l t a t i , o t t e n u t i m e d i a n t e l ’ i m p i e g o d i s p e t t r o g r a f i d i e c c e l l e n z a g e s t i t i c o n i l c o i n v o l g i m e n t o r i l e v a n t e d i I n a f p o n g o n o s o l i d e b a s i p e r i l f u t u r o s t u d i o d e l l e a t m o s f e r e p l a n e t a r i e c o n i l t e l e s c o p i o s p a z i a l e J a m e s W e b b e c o n t e l e s c o p i t e r r e s t r i d i n u o v a g e n e r a z i o n e c o m e l ’ E x t r e m e l y L a r g e T e l e s c o p e e s a r a n n o f o n d a m e n t a l i p e r c o m p r e n d e r e l a d i v e r s i t à d e i s i s t e m i p l a n e t a r i e l a s t o r i a e v o l u t i v a d e l n o s t r o s t e s s o S i s t e m a s o l a r e .