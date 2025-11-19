R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i h a u n r u o l o c h i a v e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l o s p a z i o . S o n o o r g o g l i o s a d i f a r p a r t e d e l l ’ I t a l i a n S c i e n t i s t s a n d S c h o l a r s i n N o r t h A m e r i c a F o u n d a t i o n - I s s n a f , c h e m e t t e i n c o n t a t t o p e r s o n e e s c i e n z i a t i t r a i l N o r d A m e r i c a e l ' I t a l i a e c r e a p o n t i t r a n s a t l a n t i c i d i c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a . I n p a r t i c o l a r e , n e l l ’ a m b i t o d e l l o s p a z i o e d e l l a r i c e r c a a s t r o f i s i c a , c i s o n o m o l t e s i n e r g i e : u n o d e i m i e i r u o l i c o m e p r o g r a m d i r e c t o r è l a c r e a z i o n e d i a c c o r d i t r a n s a t l a n t i c i M o U ( M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g ) c h e p o r t e r a n n o a l l a f o r m a z i o n e d i n u o v i p r o g e t t i , c o l l a b o r a z i o n i e i n n o v a z i o n i ” . S o n o l e p a r o l e d i G i o i a R a u , P r o g r a m D i r e c t o r , N s f , S c h m i d t S c i e n c e s , e x - N a s a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o “ S p a z i o , s c i e n z a e l e a d e r s h i p : u n d i a l o g o c o n l a d o t t o r e s s a G i o i a R a u ” , o r g a n i z z a t o d a l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i a R o m a . L ’ a p p u n t a m e n t o s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i t o d e l c a l e n d a r i o d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a c h e , c o m e o g n i a n n o , p r o m u o v e i l d i a l o g o c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c o t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e n e l c a m p o d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a . “ T r a l e t e c n o l o g i e p i ù p r o m e t t e n t i , s i a n n o v e r a s i c u r a m e n t e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e l l a q u a l e o r a n o n s i p u ò p i ù f a r e a m e n o p e r l ’ e n o r m e q u a n t i t à d i d a t i c h e t r o v i a m o n e i t e l e s c o p i p i ù g r a n d i d e l m o n d o , c o m e i l V e r a R u b i n , f i n a n z i a t o d a l l a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n ( N s f ) d e g l i S t a t i U n i t i e d a l l ' U f f i c i o s c i e n t i f i c o d e l D i p a r t i m e n t o U s a d e l l ' E n e r g i a ( D o e ) , c h e è e n t r a t o i n f u n z i o n e q u a l c h e m e s e f a - s p i e g a R a u - L o s t e s s o v a l e a n c h e p e r i l s a t e l l i t e G a i a e p e r m i s s i o n i f u t u r e , c o m e N a n c y G r a c e R o m a n S p a c e T e l e s c o p e , l a n u o v a f l a g s h i p d e l l a N a s a ” . “ T r a l e a l t r e t e c n o l o g i e s u c u i s t a n n o i n v e s t e n d o g l i S t a t i U n i t i c ’ è i l q u a n t u m c o m p u t i n g m a a n c h e t e c n o l o g i e d i f u s i o n e n u c l e a r e n e l l o s p a z i o o s u l l a L u n a . I l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , i n f a t t i , h a s t a n z i a t o d e i f o n d i p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n r e a t t o r e n u c l e a r e s u l l a L u n a - s o t t o l i n e a - c h e p o i s e r v i r à n o n s o l o a d a r e e n e r g i a a t u t t e l e i n f r a s t r u t t u r e c h e v e r r a n n o l ì c o s t r u i t e , m a a n c h e p e r u n p o s s i b i l e r i s v o l t o v e r s o M a r t e e o l t r e ” . “ A l l a b a s e d e l l a r i c e r c a s p a z i a l e i n s e n s o l a t o , q u i n d i e s p l o r a z i o n e s p a z i a l e s i a d a l p u n t o d i v i s t a u m a n o , s i a d i m i s s i o n i s p a z i a l i s c i e n t i f i c h e , c ' è l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . È n e c e s s a r i o c o l l a b o r a r e m o l t o c o n l e a z i e n d e , f a c e n d o q u i n d i d e l l e P u b l i c P a r t n e r s h i p , p e r r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i s e m p r e p i ù a m b i z i o s i ; m a è i n d i s p e n s a b i l e a n c h e l a l e a d e r s h i p s c i e n t i f i c a n e l l ' e s p l o r a z i o n e s p a z i a l e - d i c h i a r a R a u - d i c u i p a r l o n e l m i o a r t i c o l o s u N a t u r e ( ' P e r c h é l ’ e s p l o r a z i o n e d e l l o s p a z i o h a b i s o g n o o r a d i u n a l e a d e r s h i p s c i e n t i f i c a p r i m a c h e s i a t r o p p o t a r d i ’ ) u s c i t o p r o p r i o l u n e d ì ” . “ P e r t a n t o , è n e c e s s a r i o g u i d a r e l ’ e s p l o r a z i o n e c o n v i s i o n e s c i e n t i f i c a , n o n v e d e n d o l a s o l o c o m e i l p i a n t a r e u n a b a n d i e r i n a , m a a n c h e c o m e u n a c o s t r u z i o n e d i m i s s i o n i s c i e n t i f i c h e c a p a c i d i u n g r a n d e r i t o r n o i n t e r m i n i d i s c i e n z a e d i t e c n o l o g i e s v i l u p p a t e ” , c o n c l u d e .