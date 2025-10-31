R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s c e l t o d i d e s t i n a r e a l l o S p a z i o o l t r e 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . U n i n v e s t i m e n t o r e c o r d d e s t i n a t o a l l e i n f r a s t r u t t u r e , a l l e t e c n o l o g i e , a l l a r i c e r c a e a l l e c o m p e t e n z e . R i s o r s e n a z i o n a l i e P n r r , c h e s i t r a d u c o n o i n c a t e n e d e l v a l o r e p i ù s o l i d e , i n u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e p i ù c o m p e t i t i v a , i n s e r v i z i m i g l i o r i p e r c i t t a d i n i e i m p r e s e " . C o s ì l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , n e l m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a 2 ° e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i S p a c e E c o n o m y . " O g g i - e v i d e n z i a M e l o n i - l ' I t a l i a è t o r n a t a p r o t a g o n i s t a n e l l a p r o g e t t a z i o n e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i p i c c o l i s a t e l l i t i , a t t r a v e r s o l a r e t e d i S p a c e F a c t o r y d i f f u s e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . P o c h i m e s i f a h o a v u t o l ' o c c a s i o n e d i v i s i t a r n e u n a e h o p o t u t o t o c c a r e c o n m a n o l ' I t a l i a m i g l i o r e : q u e l l a c h e i n n o v a , c h e c o m p e t e , c h e v i n c e . H o v i s t o c h e l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a n o n è u n o s l o g a n , m a è u n r i s u l t a t o f r u t t o d i t a l e n t o e d i s c i p l i n a . S i a m o u n a d e l l e p o c h e N a z i o n i a l m o n d o a d a v e r e u n a c c e s s o a u t o n o m o a l l o s p a z i o , f a t t o r e d e c i s i v o p e r l a n o s t r a c o m p e t i t i v i t à e s i c u r e z z a . C o n i l r e c e n t e l a n c i o d e l v e t t o r e e u r o p e o V e g a - C , c h e h a p o r t a t o i n o r b i t a i l s a t e l l i t e S e n t i n e l 1 C , a b b i a m o c e l e b r a t o i l t a l e n t o i t a l i a n o e i l v a l o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " , a g g i u n g e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . " L o S p a z i o è s t r a t e g i a , e c o n o m i a r e a l e , i d e n t i t à . È s i c u r e z z a d e l l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e , c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e , l a v o r o q u a l i f i c a t o p e r i n o s t r i g i o v a n i . È u n a m b i t o c h e q u e s t o G o v e r n o h a m e s s o a l c e n t r o d e l l a s u a a z i o n e , c h i a m a n d o I s t i t u z i o n i e f i l i e r a i n d u s t r i a l e a d u n a s t r a t e g i a s t a b i l e e d i l u n g o p e r i o d o . G i o c h i a m o c o n l a n o s t r a A g e n z i a S p a z i a l e u n r u o l o d e t e r m i n a n t e i n s e n o a l l ' E s a q u a l e S t a t o f o n d a t o r e c o n u n c o n t r i b u t o p a r i a l 1 8 , 2 % " . " S i a m o l a p r i m a N a z i o n e e u r o p e a a d a v e r a p p r o v a t o u n a l e g g e q u a d r o s u l l o S p a z i o e s u l l a S p a c e e c o n o m y . È u n p r o v v e d i m e n t o s t r a t e g i c o c h e g e t t a l e b a s i p e r l o s v i l u p p o d i u n a c o s t e l l a z i o n e n a z i o n a l e , r e g o l a m e n t a l ' a c c e s s o a l l o s p a z i o d e i s o g g e t t i p r i v a t i a l m e r c a t o s p a z i a l e n e l q u a d r o d i u n a c o r n i c e r i s p e t t o s a d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e c r e a u n F o n d o p l u r i e n n a l e a s o s t e g n o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d i P m i e s t a r t - u p a i p r o g r a m m i p u b b l i c i " , s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n e l m e s s a g g i o .