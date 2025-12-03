R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o e n t r a n d o i n u n o s c e n a r i o c o m p l e t a m e n t e n u o v o : l ’ a t t a c c o c y b e r o r c h e s t r a t o a t t r a v e r s o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a " . L o h a s p i e g a t o E m i l i o G i s o n d i , C e o d i T i n e x t a D e f e n c e , i n t e r v i s t a t o n e l l a s e s s i o n e d e d i c a t a a “ S a t e l l i t e H a c k i n g e m i n a c c e A I - d r i v e n ” , n e l c o n t e s t o d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . U n q u a d r o , h a s o t t o l i n e a t o , c h e c a m b i a r a d i c a l m e n t e “ s c a l a e v e l o c i t à ” d e g l i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i : “ L ’ A I c o n s e n t e d i s u p e r a r e i l l i m i t e u m a n o d e g l i h a c k e r t r a d i z i o n a l i , p e r m e t t e n d o o p e r a z i o n i m u l t i d o m i n i o e i n t e r o p e r a b i l i ” . I l C e o d i T i n e x t a D e f e n c e h a s p i e g a t o c h e g l i a t t a c c h i b a s a t i s u a g e n t i A I s t a n n o g i à s u p e r a n d o i t r a d i z i o n a l i s i s t e m i d i d e t e c t i o n : “ M a l w a r e c h e u n t e m p o a v r e m m o i n t e r c e t t a t o t r a m i t e I o c o f i r m e o g g i n o n v e n g o n o p i ù r i l e v a t i : s i a m o d a v a n t i a u n a f o r t e e v o l u z i o n e d e l l ’ o f f e n s i v a c y b e r ” . D i c o n s e g u e n z a , “ s o l o u n ’ a r c h i t e t t u r a Z e r o T r u s t e A I - d r i v e n p u ò o g g i c o n t r a s t a r e a t t a c c h i d i q u e s t o t i p o ” . U n p a s s a g g i o è s t a t o d e d i c a t o a l l a p r o t e z i o n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i s a t e l l i t a r i , d o v e a l l e a t t i v i t à d i c y b e r c r i m i n a l i s i a f f i a n c a n o s e m p r e p i ù s p e s s o a t t o r i s t a t a l i : “ S i a m o c o i n v o l t i i n p r o g e t t i d i r i c e r c a , a n c h e f i n a n z i a t i d a l P n r r , p e r s v i l u p p a r e s i s t e m i d i c i f r a t u r a s p a z i a l e e s o l u z i o n i d i p o s t - q u a n t u m c r y p t o g r a p h y ” . T e c n o l o g i e c o n s i d e r a t e o r m a i i m p r e s c i n d i b i l i , i n u n c o n t e s t o g l o b a l e i n c u i — h a r i c o r d a t o G i s o n d i — “ l e b i g t e c h a m e r i c a n e h a n n o p r e s e n t a t o s u p e r c o m p u t e r q u a n t i s t i c i c h e c a m b i e r a n n o i l p a n o r a m a d e l l a s i c u r e z z a ” . S u l p i a n o g e o p o l i t i c o , G i s o n d i h a r i c h i a m a t o i l r u o l o d e l l ’ E u r o p a : “ L a s o l i d a r i e t à t e c n o l o g i c a e u r o p e a è l ’ u n i c a s c e l t a s t r a t e g i c a . L o s p a z i o è u n d o m i n i o d o v e l e m i n a c c e p i ù r i l e v a n t i a r r i v a n o d a E s t , c o n b u d g e t e n o r m i ” . E h a a c c o l t o p o s i t i v a m e n t e i l r a f f o r z a m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i e u r o p e i : “ I 2 0 0 m i l i o n i a n n u n c i a t i o g g i s o n o u n o t t i m o i n i z i o p e r c o s t r u i r e u n a v e r a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a ” . “ S e r v e u n a r i s p o s t a c o o r d i n a t a , p u b b l i c a e p r i v a t a , c h e a n t i c i p i l a t r a n s i z i o n e v e r s o i l m o n d o q u a n t i s t i c o ” , h a c o n c l u s o .