Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Stiamo entrando in uno scenario completamente nuovo: lattacco cyber orchestrato attraverso lintelligenza artificiale generativa". Lo ha spiegato Emilio Gisondi, Ceo di Tinexta Defence, intervistato nella sessione dedicata a Satellite Hacking e minacce AI-driven, nel contesto della conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto a Roma. Un quadro, ha sottolineato, che cambia radicalmente scala e velocità degli attacchi informatici: LAI consente di superare il limite umano degli hacker tradizionali, permettendo operazioni multidominio e interoperabili. Il Ceo di Tinexta Defence ha spiegato che gli attacchi basati su agenti AI stanno già superando i tradizionali sistemi di detection: Malware che un tempo avremmo intercettato tramite Ioc o firme oggi non vengono più rilevati: siamo davanti a una forte evoluzione delloffensiva cyber. Di conseguenza, solo unarchitettura Zero Trust e AI-driven può oggi contrastare attacchi di questo tipo. Un passaggio è stato dedicato alla protezione delle comunicazioni satellitari, dove alle attività di cybercriminali si affiancano sempre più spesso attori statali: Siamo coinvolti in progetti di ricerca, anche finanziati dal Pnrr, per sviluppare sistemi di cifratura spaziale e soluzioni di post-quantum cryptography. Tecnologie considerate ormai imprescindibili, in un contesto globale in cui ha ricordato Gisondi le big tech americane hanno presentato supercomputer quantistici che cambieranno il panorama della sicurezza. Sul piano geopolitico, Gisondi ha richiamato il ruolo dellEuropa: La solidarietà tecnologica europea è lunica scelta strategica. Lo spazio è un dominio dove le minacce più rilevanti arrivano da Est, con budget enormi. E ha accolto positivamente il rafforzamento degli investimenti europei: I 200 milioni annunciati oggi sono un ottimo inizio per costruire una vera sovranità tecnologica. Serve una risposta coordinata, pubblica e privata, che anticipi la transizione verso il mondo quantistico, ha concluso.