R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o p r a l e n o s t r e t e s t e o r b i t a n o o g g i c i r c a 1 1 . 0 0 0 s a t e l l i t i , e a l t r i 5 0 . 0 0 0 s i a g g i u n g e r a n n o n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i : l o s p a z i o è g i à u n d o m i n i o c o n t e s o " . C o s ì D i e g o F a s a n o , C e o d i E r m e t i x , h a i n t r o d o t t o i l s u o i n t e r v e n t o “ S a t e l l i t e H a c k i n g : l a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a C y b e r S e c u r i t y ” , a l l ’ i n t e r n o d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a , m e t t e n d o i n g u a r d i a s u i r i s c h i r e a l i c h e i n t e r e s s a n o l e i n f r a s t r u t t u r e o r b i t a l i . I l C E O d i E r m e t i x h a r i c h i a m a t o d u e e p i s o d i e m b l e m a t i c i — l ’ a t t a c c o a V i a s a t d e l f e b b r a i o 2 0 2 2 , c h e “ h a b l o c c a t o i l 7 0 % d e l l e t u r b i n e e o l i c h e i n G e r m a n i a ” , e g l i a t t a c c h i d i G P S s p o o f i n g n e l l ’ a r e a d e l B a l t i c o n e l 2 0 2 4 — F a s a n o h a c o l l o c a t o i l s u o i n t e r v e n t o F a s a n o h a c h i a r i t o c h e u n s i s t e m a s a t e l l i t a r e n o n è c o m p o s t o s o l o d a l l ’ a s s e t i n o r b i t a , m a d a t r e s e g m e n t i v u l n e r a b i l i : “ S p a c e s e g m e n t , g r o u n d s e g m e n t e u p l i n k : l a s u p e r f i c i e d ’ a t t a c c o è t u t t o i l s i s t e m a , n o n i l s a t e l l i t e i n q u a n t o t a l e ” . I n u n t i p i c o a t t a c c o S a t c o m , h a s p i e g a t o , i l b e r s a g l i o p r i n c i p a l e è l a g r o u n d s t a t i o n : “ S i a t t a c c a u n ’ a n t e n n a c o m e s i a t t a c c a u n c o m p u t e r : s i i n s e r i s c e u n m a l w a r e c h e a l t e r a i p a c c h e t t i d a t i e p u ò b l o c c a r e l ’ i n t e r o s i s t e m a ” . A l c e n t r o d e l l ’ i n t e r v e n t o , l a d e m o c o s t r u i t a d a F a s a n o c o n s t r u m e n t i r e p e r i b i l i s u l m e r c a t o : “ C o n m e n o d i 1 0 0 0 e u r o h o r e a l i z z a t o u n s i s t e m a i n g r a d o d i r i c e v e r e e i n v i a r e d a t i s a t e l l i t a r i ” . I l c u o r e è u n S d r d a 1 9 0 e u r o , a c q u i s t a b i l e l i b e r a m e n t e : “ P e r m e t t e d i r i m o d u l a r e l e f r e q u e n z e r a d i o , i n t e r p r e t a r l i e m o d i f i c a r n e i p a c c h e t t i ” . A t t r a v e r s o s o f t w a r e o p e n s o u r c e — O p e n S A T K i t , C e s i u m , C o s m o — F a s a n o h a s i m u l a t o u n a t t a c c o d i s p o o f i n g G p s s u u n s a t e l l i t e i n o r b i t a b a s s a : “ A b b i a m o r i c o s t r u i t o i p a c c h e t t i , l i a b b i a m o m o d i f i c a t i e i l s a t e l l i t e l i h a a c c e t t a t i c o m e v a l i d i ” . U n ’ o p e r a z i o n e c h e , s e c o n d o t t a s u c o s t e l l a z i o n i c o m m e r c i a l i L e o , p o t r e b b e c o n s e n t i r e “ d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d i d i s p o s i t i v i I o T i n g i r o p e r i l m o n d o ” . “ N o n p e n s i a m o a i s a t e l l i t i c o m e a o g g e t t i e t e r e i : s o n o n o d i d i u n g r a n d e c l o u d i n o r b i t a , c o n g l i s t e s s i v i n c o l i e v u l n e r a b i l i t à d e i s i s t e m i t e r r e s t r i ” h a c o n c l u s o F a s a n o .