R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A B o l o g n a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e m i a z i o n e d e l C r e s c o A w a r d 2 0 2 5 – C o m u n i s o s t e n i b i l i e A g e n d a 2 0 3 0 , i l C o m u n e d i V i m o d r o n e ( M i l a n o ) è s t a t o p r e m i a t o p e r l a c a t e g o r i a d e i C o m u n i s o p r a i 1 0 m i l a a b i t a n t i g r a z i e a l p r o g e t t o L u o g h i C o m u n i , i n i z i a t i v a d e d i c a t a a i g i o v a n i e a l l o r o p r o t a g o n i s m o n e l l a v i t a c i t t a d i n a . " L u o g h i C o m u n i è u n c o n c e t t o d i a p e r t u r a e r e l a z i o n e – h a s p i e g a t o M a r c o A l b e r t i n i , v i c e s i n d a c o d i V i m o d r o n e – u n p r o g e t t o c h e o f f r e a i r a g a z z i s p a z i e m o m e n t i d i i n c o n t r o , d o v e p o t e r s i e s p r i m e r e l i b e r a m e n t e e c o s t r u i r e i n s i e m e i l f u t u r o d e l l a c i t t à " . I l p r o g r a m m a , h a p r o s e g u i t o , n a s c e d a l l a v o l o n t à d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i i n v e s t i r e s u l l e n u o v e g e n e r a z i o n i c o m e r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l a c o m u n i t à : " P u n t a r e s u i g i o v a n i s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o . A b b i a m o c r e a t o l u o g h i a p e r t i , c o n e d u c a t o r i e p e r c o r s i p a r t e c i p a t i v i , p e r d a r e a s c o l t o a l l e l o r o e s i g e n z e e a l l e l o r o i d e e " . I l p r o g e t t o m i r a a r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e e a r e n d e r e l a s o s t e n i b i l i t à n o n s o l o a m b i e n t a l e m a a n c h e u m a n a , e d u c a t i v a e c o m u n i t a r i a , i n l i n e a c o n i p r i n c i p i d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 .