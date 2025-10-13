M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o d i i n c e r t e z z a g e o p o l i t i c a e n o r m a t i v a , c e r c h i a m o d i a d e g u a r e i l n o s t r o i m p e g n o v e r s o l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e a n t i c i p a n d o i c a m b i a m e n t i a t t r a v e r s o i n n o v a z i o n e , r i c e r c a , d i a l o g o e , s o p r a t t u t t o , a s c o l t o " . L o h a d e t t o L o r e n z o M i n i n , M a r k e t i n g & D i g i t a l C o m m u n i c a t i o n S t r a t e g y m a n a g e r d i C i r f o o d , i n t e r v e n u t o a l p a n e l ' L e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i : s o s t e n i b i l i t à t r a i n n o v a z i o n e e d e f f i c i e n z a ' n e l l ' a m b i t o d e l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e , i n c o r s o d a l l ’ 8 a l 1 0 o t t o b r e a l l ’ u n i v e r s i t à B o c c o n i . U n i m p e g n o c h e C i r f o o d p o r t a a v a n t i " a d e s e m p i o , a t t r a v e r s o i l n o s t r o O s s e r v a t o r i o C i r f o o d D i s t r i c t , u n o s t r u m e n t o d i i n d a g i n e e a s c o l t o c o a d i u v a t o d a u n t e a m d i p r o f e s s i o n i s t i c o n i l q u a l e e s p l o r i a m o n u o v i m o d e l l i d i n u t r i z i o n e , t e m i f o r t e m e n t e l e g a t i a g l i i m p a t t i s o c i a l i d e i n o s t r i s e r v i z i e l e n u o v e t e n d e n z e c h e i n f l u e n z a n o l a n o s t r a s o c i e t à , c o m e l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e m o g r a f i c o e l ’ i n n o v a z i o n e " , h a d e t t o M i n i n . " U n o d e i f r u t t i r e c e n t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o è l ’ e - b o o k C i b o 2 0 5 0 c h e i n d a g a i l f u t u r o d e l c i b o , l e c u i e v i d e n z e p o s s o n o a i u t a r e i m p r e s e e c i t t a d i n i a d a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e s i p r e s e n t e r a n n o d o m a n i " , h a c o n c l u s o .