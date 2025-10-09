R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a P u g l i a a l c e n t r o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , g r a z i e a H a c k a t h o n 2 0 3 0 , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a D x c T e c h n o l o g y , u n a d e l l e p r i n c i p a l i s o c i e t à d i s e r v i z i t e c n o l o g i c i g l o b a l i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o , g i u n t o q u e s t ’ a n n o a l l a s u a q u a r t a e d i z i o n e . L ’ a p p u n t a m e n t o , a l q u a l e i n t e r v e r r à a n c h e u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l a R e g i o n e P u g l i a , è p r e v i s t o p e r i l 2 8 e 2 9 o t t o b r e 2 0 2 5 , e v e d r à p r o t a g o n i s t i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , n e o l a u r e a t i , g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i e d e s p e r t i , u n i t i p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i d i g i t a l i o r i e n t a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e g l i O b i e t t i v i d i S v i l u p p o S o s t e n i b i l e ( S d g s ) d e l l ’ A g e n d a O n u 2 0 3 0 , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c a , p r o m u o v e n d o i l d i a l o g o t r a m o n d o a c c a d e m i c o e i m p r e n d i t o r i a l e . D u r a n t e l e d u e g i o r n a t e , i p a r t e c i p a n t i s a r a n n o c h i a m a t i a r i s p o n d e r e a t r e g r a n d i s f i d e i s p i r a t e a i p u n t i S d g s : r e n d e r e l ’ i s t r u z i o n e p i ù a c c e s s i b i l e e i n n o v a t i v a , p r o p o r r e i d e e p e r u n a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e f a v o r i r e l ’ o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e e l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à a t t r a v e r s o l a t e c n o l o g i a . I l p r o g r a m m a p r e v e d e m o m e n t i d i f o r m a z i o n e , l a v o r o i n t e a m e c o n f r o n t o d i r e t t o c o n t u t o r a z i e n d a l i e u n i v e r s i t a r i s u t e m a t i c h e q u a l i B u s i n e s s M o d e l , M o d e l l o C a n v a s e s v i l u p p o d e l l e s o l u z i o n i . S a r a n n o c o i n v o l t i s t u d e n t i e n e o l a u r e a t i p r o v e n i e n t i d a p e r c o r s i a c c a d e m i c i i n i n g e g n e r i a , e c o n o m i a , g i u r i s p r u d e n z a e m e d i c i n a , c h e a v r a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i m e t t e r e i n r e t e c o m p e t e n z e e v i s i o n i p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e . A f i n e e v e n t o , i n o l t r e , c i s a r à u n m o m e n t o d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e i p r o g e t t i e v e r r a n n o p r e m i a t i i t r e t e a m c h e s i s o n o d i s t i n t i m a g g i o r m e n t e .