R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e c o n t i n u a a c r e s c e r e e r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l P a e s e . L o h a s o t t o l i n e a t o F a b i o F a v a , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e i n c o r s o a R i m i n i . “ S e c o n d o i d a t i 2 0 2 3 - h a s p i e g a t o F a v a - l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e i n I t a l i a v a l e c i r c a l o 0 , 5 % d e l P i l e d à l a v o r o a m e z z o m i l i o n e d i p e r s o n e . È u n a m i s u r a c o n c r e t a d i q u a n t o q u e s t o s e t t o r e s t i a d i v e n t a n d o c e n t r a l e n e l l a n o s t r a e c o n o m i a e n e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e ” . L ’ I t a l i a , h a r i c o r d a t o F a v a , “ è o g g i i l s e c o n d o P a e s e i n E u r o p a p e r e f f i c i e n z a n e l l ’ i m p l e m e n t a r e l a c i r c o l a r i t à , e t r a i p r i m i n e l l ’ u s o i n t e l l i g e n t e d e l l e m a t e r i e p r i m e , p e r p r o d u r r e d i p i ù c o n m e n o r i f i u t i e m e n o c o n s u m o d i r i s o r s e . D a l 1 9 9 0 a d o g g i a b b i a m o r i d o t t o l e e m i s s i o n i d e l 2 6 % e s i a m o p i ù a t t e n t i a i m o n i t o r a g g i e a l l a c o n d i v i s i o n e d e i d a t i : u n s e g n a l e d i m a t u r i t à e i n n o v a z i o n e ” . P e r i l c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o , “ E c o m o n d o n o n è p i ù s o l t a n t o u n a f i e r a , m a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e e u n o r g o g l i o n a z i o n a l e . È u n l u o g o d i c o n n e s s i o n e , c o n f r o n t o e c r e s c i t a c u l t u r a l e s u i t e m i d e l r i u s o e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e d o v e i m p r e s e , r i c e r c a e i s t i t u z i o n i c o l l a b o r a n o p e r c o s t r u i r e q u e l l a c h e o g g i p o s s i a m o d e f i n i r e a p i e n o t i t o l o l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ” .