M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D i g i t a l i z z a z i o n e , I n t e r n e t o f T h i n g s , b l o c k c h a i n e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S o n o q u e s t i i p r i n c i p a l i s t r u m e n t i c h e p o t r a n n o m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a a m b i e n t a l e , r i d u r r e i c o s t i e i r i s c h i o p e r a t i v i , r e n d e n d o a l t e m p o s t e s s o i s i s t e m i p r o d u t t i v i p i ù r e s i l i e n t i e m e n o d i p e n d e n t i d a q u e l l e m a t e r i e p r i m e r i t e n u t e c r i t i c h e ; i l t u t t o p r o m u o v e n d o e c o n o m i a c i r c o l a r e e s o s t e n i b i l i t à . È q u e s t o q u a n t o e m e r g e d a u n a r i c e r c a c o n d o t t a d a l S u s t a i n a b i l i t y L a b d e l S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t , a z i e n d a a t t i v a n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i i n d u s t r i a l i . I r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” t e n u t o s i p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t . D a l l a r i c e r c a è e m e r s o c h e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e " n o n s o l o p u ò c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l a s a l u t e e l a t e m p e r a t u r a d e l p i a n e t a , m a s o p r a t t u t t o p o r t a u n a s e r i e d i b e n e f i c i i n t e r m i n i e c o n o m i c i p e r l e i m p r e s e " h a a f f e r m a t o F r a n c e s c o P e r r i n i , H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y d i S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t e u n o d e i p r o f e s s o r i c o i n v o l t i n e l p a p e r . L a c i r c o l a r i t à " c o n t r i b u i s c e a c r e a r e v a l o r e r i d u c e n d o i c o s t i , a u m e n t a n d o l a p r o d u t t i v i t à e a u m e n t a n d o i r i c a v i , t r a s f o r m a n d o i r i f i u t i i n m a t e r i e p r i m e . B e n e f i c i a 3 6 0 g r a d i p e r t u t t e l e t i p o l o g i e d i i m p r e s a " . C i ò c h e t r a d i z i o n a l m e n t e v e n i v a c o n s i d e r a t o c o m e s c a r t o o u n c o s t o i n p i ù , o g g i p u ò e s s e r e m o n e t i z z a t o , t r a s f o r m a n d o s i i n r i s o r s a u t i l e o p e r f i n o i n u n a f o n t e d i r i c a v o a g g i u n t i v a . S i t r a t t a d i u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o c h e c o n t r i b u i s c e a n c h e a r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d e l l a s u p p l y c h a i n . L a c i r c o l a r i t à c o n s e n t e d i d i v e r s i f i c a r e l e f o n t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o , r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a m a t e r i a l i v e r g i n i e o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l e s c o r t e , r e n d e n d o l e i m p r e s e p i ù p r e p a r a t e a f r o n t e g g i a r e e v e n t u a l i s h o c k o i n t e r r u z i o n i . D i m i n u i s c o n o a n c h e i r i s c h i , s i a d a l p u n t o d i v i s t a o p e r a t i v o c h e r e p u t a z i o n a l e , e v i e n e a l c o n t e m p o c r e a t o n u o v o v a l o r e l u n g o t u t t a l ' i n t e r a f i l i e r a p r o d u t t i v a . S u p p l y c h a i n c h e g i o c a u n r u o l o n e l l ' a d o z i o n e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e : " R i v e s t e u n ' i m p o r t a n z a s t r a o r d i n a r i a n e l l a s t r u t t u r a d i c o s t o e n e l l a p e r f o r m a n c e d e l l e g r a n d i a z i e n d e d i t u t t i i s e t t o r i i n d u s t r i a l i " h a a f f e r m a t o P i e r l u i g i S e r l e n g a , M a n a g i n g P a r t n e r d i B a i n & C o m p a n y I t a l i a . A t t e n z i o n e p e r ò , p e r i l B e l P a e s e v a t e n u t o i n c o n s i d e r a z i o n e i l l i v e l l o d i f r a m m e n t a z i o n e c h e e s i s t e n e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i : " È m o l t o f o r t e e s p e s s o i m p e d i s c e l ' a d o z i o n e d i s t r a t e g i e i n n o v a t i v e c o m e l a c i r c o l a r i t à i n m o d o v e l o c e e d e f f i c a c e " h a s p i e g a t o S e r l e n g a . P e r f a r e i n m o d o c h e l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e v e n g a i m p l e m e n t a t a i n m o d o p i ù e f f i c a c e " è f o n d a m e n t a l e c h e l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a f a c c i a n o s i s t e m a t r a d i l o r o s u m a t e r i e n o n c o m p e t i t i v e , c o n i c o s i d d e t t i c a p i f i l i e r a , o v v e r o l e g r a n d i a z i e n d e c h e g u i d a n o i d i v e r s i s e t t o r i e c o n g l i s t a k e h o l d e r i s t i t u z i o n a l i , i n c l u s o i l g o v e r n o " . L e s t r a t e g i e c i r c o l a r i i m p a t t a n o d i r e t t a m e n t e e i n m a n i e r a m i s u r a b i l e i l b i l a n c i o a m b i e n t a l e . V e n g o n o r i d o t t e l e e m i s s i o n i d i C o 2 , c o n u n m i g l i o r a m e n t o d e g l i i n d i c a t o r i a m b i e n t a l i c o m p l e s s i v i . Q u e s t o s i t r a d u c e a n c h e i n u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o t a n g i b i l e : l e a z i e n d e c h e a d o t t a n o t a l i p r a t i c h e s i d i s t i n g u o n o r i s p e t t o a i l o r o c o n c o r r e n t i , n o n s o l o p e r c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e , m a a n c h e p e r r e p u t a z i o n e , f a t t o r i d i c u i i l m e r c a t o e g l i s t a k e h o l d e r t e n g o n o c o n t o . N o n s o l o , l a r i c e r c a e v i d e n z i a c o m e l a c i r c o l a r i t à i n f l u i s c a p o s i t i v a m e n t e s u l l a v a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o c r e d i t i z i o e b a n c a r i o g r a z i e a u n a m a g g i o r e s o l i d i t à e a f f i d a b i l i t à p e r c e p i t a . C o n t r i b u i s c e a r a f f o r z a r e l a b r a n d l o y a l t y , v a l o r i z z a n d o l ’ i d e n t i t à s o s t e n i b i l e d e l l ’ i m p r e s a , e m i g l i o r a i l p o s i z i o n a m e n t o n e l l e g a r e p u b b l i c h e , d o v e g l i i n d i c a t o r i E s g ( E n v i r o n m e n t , s o c i a l a n d c o r p o r a t e g o v e r n a n c e ) a s s u m o n o u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l e d e c i s i o n i d i s e l e z i o n e . L ' I t a l i a i n q u e s t o “ è u n p a e s e l e a d e r " s e c o n d o i l v i c e p r e s i d e n t e d i A s s o l o m b a r d a , M a s s i m o D i A m a t o . A l i v e l l o e u r o p e o , l ' I t a l i a s i p o s i z i o n a i n s e c o n d a p o s i z i o n e , d i e t r o a i P a e s i B a s s i . " C i r c a i l 2 0 % d e i p r o d o t t i g i à c o n t i e n e p r o d o t t o d a r i c i c l o - h a i l l u s t r a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e - . L a L o m b a r d i a i n q u e s t o è u n ' e c c e l l e n z a " . I l l i v e l l o d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a n e l l a R e g i o n e s u p e r a i l 7 3 % , c o n t r o u n a m e d i a e u r o p e a i n f e r i o r e a l 4 0 % : " A b b i a m o u n m o d e l l o t a l e p e r c u i s i a m o a u t o s u f f i c i e n t e n e l l a g e s t i o n e d e l c i c l o d e i r i f i u t i . E q u e s t a è u n a d e l l e g r a n d i t e m a t i c h e d a a f f r o n t a r e , s o p r a t t u t t o s e g u a r d i a m o a l p a n o r a m a i t a l i a n o ” . S e c o n d o D i A m a t o l e i s t i t u z i o n i " d e v o n o s f o r z a r s i p e r f a r s ì c h e q u e s t o m o d e l l o s i a r e p l i c a t o , p o s s i b i l m e n t e a l i v e l l o i t a l i a n o m a a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o . È e v i d e n t e c o m e q u e s t a s i a u n a d e l l e l e v e p e r f a r s ì c h e s i c r e i q u e l l ’ e c o s i s t e m a c h e n o n è s o l o f a t t o d i n o r m e , m a a n c h e d i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i a t t i a i n c e n t i v a r e u n c a m b i a m e n t o ” . L e i m p r e s e i t a l i a n e v a n n o a c c o m p a g n a t e s u l s e n t i e r o d e l l a c i r c o l a r i t à c o s ì d a " g e n e r a r e c o m p e t i t i v i t à e i n d i p e n d e n z a v e r s o l ' e s t e r o " . L a r i c e r c a e v i d e n z i a i n o l t r e d i v e r s i c a s i d i s u c c e s s o i n m o l t e p l i c i s e t t o r i q u a l i i l m a n i f a t t u r i e r o , l ’ a g r o a l i m e n t a r e e l a c h i m i c a . T r a q u e s t i , s p i c c a n o e s p e r i e n z e c o m e l ’ u s o d e l l a b l o c k c h a i n p e r l a t r a c c i a b i l i t à e l ’ a d o z i o n e d i n u o v i m o d e l l i d i b u s i n e s s n e l l ’ a u t o m o t i v e c i r c o l a r e , i l s u o i m p i e g o p e r l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e d i c h i a r a z i o n i a m b i e n t a l i n e l t e s s i l e , e l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a s i m b i o s i i n d u s t r i a l e e d i g i t a l e p e r v a l o r i z z a r e s o t t o p r o d o t t i , g a r a n t e n d o a n c h e c o n f o r m i t à n o r m a t i v a . N e l l a m o d a d i l u s s o i l d i g i t a l e v i e n e u t i l i z z a t o p e r l a l o g i s t i c a i n v e r s a e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e e m i s s i o n i , m e n t r e i n a l t r i s e t t o r i h a p e r m e s s o u n a g e s t i o n e m u l t i s i t o e f f i c a c e e i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ o b i e t t i v o z e r o r i f i u t i i n d i s c a r i c a . N e l m e d i c a l e , l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i a b i l i t a n o u n a p p r o c c i o c h e c o n i u g a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e r i s p a r m i o e c o n o m i c o , m e n t r e n e l f a r m a c e u t i c o i l r e c u p e r o i n t e g r a l e d e i f a n g h i , g u i d a t o d a a n a l i s i d a t a - d r i v e n , s u p p o r t a i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i m i r a t i . “ P e r a n n i a b b i a m o r i p e t u t o c o m e i r i f i u t i p o t e s s e r o e s s e r e u n a r i s o r s a , o r a l o s o n o d i v e n t a t i v e r a m e n t e g r a z i e a t e c n o l o g i e d i r i c i c l a g g i s e m p r e p i ù p r e c i s e e d e f f i c i e n t i . S i a m o e n t r a t i i n u n a n u o v a e r a ” h a c o m m e n t a t o C h i c c o T e s t a , p r e s i d e n t e d i O m n i s y s t e d i A s s o a m b i e n t e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o . L e i m p l i c a z i o n i c h e e m e r g o n o d a q u e s t a r i c e r c a a s s u m o n o q u i n d i u n ’ i m p o r t a n z a c r u c i a l e p e r m a n a g e r , p o l i c y m a k e r e i n v e s t i t o r i . P e r l e i m p r e s e , i n t e g r a r e d e c a r b o n i z z a z i o n e e d e c o n o m i a c i r c o l a r e v a b e n o l t r e u n s e m p l i c e o b b l i g o e t i c o o n o r m a t i v o : s i t r a t t a d i u n a s c e l t a s t r a t e g i c a c a p a c e d i i n f l u e n z a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o c o s t i , r e p u t a z i o n e e c a p a c i t à c o m p e t i t i v a . N o n m a n c a i l l a v o r o p e r l e i s t i t u z i o n i , p e r l e q u a l i s i a p r e l a n e c e s s i t à d i d e f i n i r e u n q u a d r o n o r m a t i v o e f i s c a l e c h e p r e m i c h i a d o t t a p r a t i c h e c i r c o l a r i e i n c e n t i v i l a d i f f u s i o n e s u l a r g a s c a l a d e l l e t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e . S e b b e n e l a S t r a t e g i a N a z i o n a l e p e r l ’ E c o n o m i a C i r c o l a r e s t i l a t a d a l M a s e a b b i a s e g n a t o u n p a s s o a v a n t i , s o n o n e c e s s a r i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i s o p r a t t u t t o p e r s o s t e n e r e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e n e l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e . L a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i n o n a p p a r e p i ù s o l t a n t o c o m e u n a r i s p o s t a a l l e s f i d e a m b i e n t a l i , m a c o m e u n a s t r a t e g i a c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e a l u n g o t e r m i n e . E l e a z i e n d e c h e s a p r a n n o a n t i c i p a r e e c o g l i e r e q u e s t a s f i d a s a r a n n o l e p r o t a g o n i s t e d e l l a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e d i d o m a n i .